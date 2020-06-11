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Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 611,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,43 yükselişle 376,80 liradan işlem görmüştü.Yeni güne aynı seviyeden başlayan gram altın, son zamanlarda en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alıyor. Düğün sezonunun başlama tarihinin belli olması ile birlikte altın alımına yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Haziranc anlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 09:22
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Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? GALERİ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Koronavirüse karşı haber akışının yakından takip edildiği altın fiyatları tarihin en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra aşağı yönlü seyretmeye başlamıştı. Yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacak olmasının ardından evlilik hazırlığındaki çiftlerin yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Haziran canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

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Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1727 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1738 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1710 ve 1691 destekleri test edilmek istenebilir.

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Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 375 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi.

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Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında, en düşük 374 bin 900 lira, en yüksek 376 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 375 bin 200 liradan tamamladı.