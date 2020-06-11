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Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 611,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,43 yükselişle 376,80 liradan işlem görmüştü.Yeni güne aynı seviyeden başlayan gram altın, son zamanlarda en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alıyor. Düğün sezonunun başlama tarihinin belli olması ile birlikte altın alımına yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Haziranc anlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 09:22
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