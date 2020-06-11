Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Koronavirüse karşı haber akışının yakından takip edildiği altın fiyatları tarihin en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra aşağı yönlü seyretmeye başlamıştı. Yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacak olmasının ardından evlilik hazırlığındaki çiftlerin yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Haziran canlı altın fiyatları...