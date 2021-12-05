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Haberler Galeri Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…

Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…

Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! 2022 yılında asgari ücretten vergi alınmayacak mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Gelir ve damga vergisiz asgari ücret hesabı şimdiden merak edilmeye başlandı. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşı enflasyon ve refah payı yüzdeleriyle her yıl zamlanıyor. 2022 yılı için belirlenecek ücretin daha önce görülmemiş bir zam oranına sahip olması bekleniyor. Böylelikle enflasyona karşı asgari ücretlinin maaşı korunmuş olacak! Asgari ücret zammının yanı sıra bir başka formül olarak asgari ücretten vergi alınmaması öne çıktı. Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte kalacak.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 11:22
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Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…

Asgari ücrette vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Asgari ücretli vatandaşların merak ettiği konuların başında 2022 yılında maaşların ne kadar olacağı geliyor. Yeni yıl maaşları için daha önce görülmemiş bir zam olacağı konuşuluyor. Tahminlere göre yeni yılda asgari ücret 4 bin lirayı geçecek. Asgari ücrette vergi alınmama formülü de devreye girerse 483 TL cepte olacak ve asgari ücret 4.500 TL'yi bile bulabilecek.

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Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…

Vergi alınmaması talebi yerine geldiğinde aslında tüm çalışanlar açısından bir vergi iadesi de yaşanmış olacak. Şu anda tüm çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi artırıldığında bu vergi iadesi de karşılanmış olacak.

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Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…

2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

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Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…

Apartman görevlilerine uygulanan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi anlamına gelen AGİ de ödenmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içinde olduğu için 2825,9 TL maaş alabiliyor.

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Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…

Vergisiz asgari ücret uygulandığında tüm çalışanlar 3.040 lira maaş alabilecek ve böylece hem damga vergisi hem de gelir vergisi ödememiş olacak. Maaşlara 483,28 liralık bir katkı yapılmış olacak.