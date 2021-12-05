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Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…
Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! 2022 yılında asgari ücretten vergi alınmayacak mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Gelir ve damga vergisiz asgari ücret hesabı şimdiden merak edilmeye başlandı. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşı enflasyon ve refah payı yüzdeleriyle her yıl zamlanıyor. 2022 yılı için belirlenecek ücretin daha önce görülmemiş bir zam oranına sahip olması bekleniyor. Böylelikle enflasyona karşı asgari ücretlinin maaşı korunmuş olacak! Asgari ücret zammının yanı sıra bir başka formül olarak asgari ücretten vergi alınmaması öne çıktı. Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte kalacak.
Giriş Tarihi: 05.12.2021 11:12Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 11:22