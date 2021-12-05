Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…

Asgari ücrette vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Asgari ücretli vatandaşların merak ettiği konuların başında 2022 yılında maaşların ne kadar olacağı geliyor. Yeni yıl maaşları için daha önce görülmemiş bir zam olacağı konuşuluyor. Tahminlere göre yeni yılda asgari ücret 4 bin lirayı geçecek. Asgari ücrette vergi alınmama formülü de devreye girerse 483 TL cepte olacak ve asgari ücret 4.500 TL'yi bile bulabilecek.