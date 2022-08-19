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25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...

Emekli maaşı alabilmek üzere iki yöntem bulunuyor. Prim, yaş ve sigorta şartının yanında dışarıdan prim ödemesi yapılarak emekli olunabiliyor. Günümüzde dışarıdan prim ödemesi yapılarak emekli olmak mümkün kılınıyor. Herhangi bir sebepten dolayı iş hayatında yer alamayan ev hanımları bu yöntemi tercih ediyor. Şartları yerine getirenler bu yöntemle emekli maaşına kavuşabiliyor. Bilindiği üzere 2020 yılında Meclis'e ev hanımları için hazırlanan taslağın son durumu merak ediliyor. İşte, prim ödemesi ile emeklilik şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2022 19:39
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25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...

25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için detaylar merak ediliyor. Emekli olmak isteyen ev hanımları özellikle dışarıdan prim ödeyerek sunulan imkandan yararlanabiliyor. Günümüzde milyonlarca kişi isteğe bağlı sigorta sistemi sayesinde primlerini düzenli bir şekilde yatırarak gelecekte maaş alma hakkına sahip elde ediyor. Geçtiğimiz yıllarda konuyla alakalı TBMM'ye sunulan yasa teklifi için detaylar da merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLK SEÇENEK

İsteğe bağlı sigorta; 4A kapsamında olup 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sunar.

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25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...

İsteğe bağlı olarak prim yatıranların uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmasını sağlar. Yaş şartı tamamsa borçlanma yoluyla toplu ödeme ile erken emeklilik mümkün olabilir.

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25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...

HANGİ ŞARTLAR ARANMAKTADIR?

Birinci adımda isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuru, 18 yaşını doldurmuş olmak ve her ay prim yatırılması gerekiyor. Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, ay içinde 30 günden az çalışmak, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmaması gerekiyor.

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25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...

TBMM'YE SUNULAN YASADA SON DURUM NEDİR?

Teklifin kapsamında belirlenen şartlardan ilki kadınların 1995 yılı ve öncesinde resmi nikah ile evlenmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile 25 yıl ve üzerinde evlilik süresi olan ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.