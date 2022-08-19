25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...

Emekli maaşı alabilmek üzere iki yöntem bulunuyor. Prim, yaş ve sigorta şartının yanında dışarıdan prim ödemesi yapılarak emekli olunabiliyor. Günümüzde dışarıdan prim ödemesi yapılarak emekli olmak mümkün kılınıyor. Herhangi bir sebepten dolayı iş hayatında yer alamayan ev hanımları bu yöntemi tercih ediyor. Şartları yerine getirenler bu yöntemle emekli maaşına kavuşabiliyor. Bilindiği üzere 2020 yılında Meclis'e ev hanımları için hazırlanan taslağın son durumu merak ediliyor. İşte, prim ödemesi ile emeklilik şartları...