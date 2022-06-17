Bitcoin felaketi! 7 ayda 1 Kanada silindi | Coin alımı yapılır mı?
Küresel enflasyonda artış, Fed'in faiz artımları, Luna paniği, Rusya-Ukrayna savaşı... Tüm bu gelişmeler kripto paraları yarım yılda 2 trilyon dolar eritti. Bir İtalya ekonomisi veya Kanada ekonomisi kadar erime meydana gelirken Bitcoin 20 bin dolarlara geriledi. Peki Kripto para birimleri neden çöktü? Kripto paralar ne kadar riskli? Dip görüldü mü? Coin alımı yapılır mı? İşte merak edilen soruların yanıtı.
Giriş Tarihi: 17.06.2022
07:40 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Küresel enflasyonda yaşanan artış, Fed'in faiz artımları, Luna'nın yarattığı panik, Rusya- Ukrayna savaşı... Tüm bu gelişmeler kripto paraları yarım yılda 2 trilyon dolar eritti. Bir İtalya ekonomisi veya Kanada ekonomisi kadar erime meydana gelirken Bitcoin'in değeri 20 bin doların altını bile gördü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeterince insan vazgeçerse veya satmak zorunda kalırsa Bitcoin'in 10 bin doların altında işlem görmesini durduracak hiçbir şey yok. Bitcoin'in ve kripto paraların fiyatı da önceki akşam Fed'in parasal sıkılaştırma adımları ve 28 yılın en hızlı faiz artırımı yapmasının ardından bir saat sonra, bitcoin 21 bin 444 dolara kadar çıktı.
Ancak bu seviye hâlâ zirvesinden oldukça uzak. Dün de hemen 21 bin 300 dolarlar seviyesine gerileme yaşandı.
KRİPTO PARA BİRİMLERİ NEDEN ÇÖKTÜ?
Yatırımcılar, küresel enflasyon karşısında kripto para biriminden ve daha az riskli yatırımlara doğru kaymaya başladı. TerraUSD (UST) kripto para biriminin dolara karşı sabit değerini kaybetmesinin ardından çöküş hızlandı. Kripto kışı olarak adlandırılan soğuma dönemi yerini 'kripto buzu çağına' bıraktı.
KÜRESEL EKONOMİ NASIL ETKİLİYOR?
Uzmanlar, kripto para birimlerindeki düşüşü daha geniş küresel ekonomik iklime bağlıyor. Durgunluk yaklaşıyor, enflasyon yükseliyor, faiz oranları yükseliyor ve yaşam maliyetleri de artıyor. ABD borsaları tarihinin en kötü düşüşlerini yaşıyor. Yatırımcılar kripto para birimi gibi değişken ve öngörülemeyen bir alana yatırım yapmak yerine, daha az riskli alanlara kayıyor.
NEDEN 2022?
Bu alana yatırım yapanlar giderek daha fazla satmaya karar verdi 2022'de. Ne kadar çok insan satarsa, değer de o kadar geri çekiliyor. Zamanlama konusunda küresel ekonomik gelişmeler kadar diğer geleneksel varlıkların aksine, kripto paraları destekleyecek gerçek bir değerin olmaması etkili. Pandemiden çıkış da zamanlamada bir diğer dikkat çekici etken.