Bitcoin felaketi! 7 ayda 1 Kanada silindi | Coin alımı yapılır mı?

Yeterince insan vazgeçerse veya satmak zorunda kalırsa Bitcoin'in 10 bin doların altında işlem görmesini durduracak hiçbir şey yok. Bitcoin'in ve kripto paraların fiyatı da önceki akşam Fed'in parasal sıkılaştırma adımları ve 28 yılın en hızlı faiz artırımı yapmasının ardından bir saat sonra, bitcoin 21 bin 444 dolara kadar çıktı.

Ancak bu seviye hâlâ zirvesinden oldukça uzak. Dün de hemen 21 bin 300 dolarlar seviyesine gerileme yaşandı.