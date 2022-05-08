Emekli ve memur zamlı maaş tablosu netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, en düşük 5.918 TL maaş! TEFE-TÜFE, enflasyon, refah payı...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni maaş hesaplamaları yapılıyor. Buna göre Temmuz zammı hem emekli hem de memur için maaşları için şimdiden yüzde 30'un üzerinde yükseldi. Geriye kalan 2 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından net hesaplama ortaya çıkacak. Hal böyle olunca, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış yeni maaşlar...