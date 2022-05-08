08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli ve memur zamlı maaş tablosu netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, en düşük 5.918 TL maaş! TEFE-TÜFE, enflasyon, refah payı...

Emekli ve memur zamlı maaş tablosu netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, en düşük 5.918 TL maaş! TEFE-TÜFE, enflasyon, refah payı...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni maaş hesaplamaları yapılıyor. Buna göre Temmuz zammı hem emekli hem de memur için maaşları için şimdiden yüzde 30'un üzerinde yükseldi. Geriye kalan 2 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından net hesaplama ortaya çıkacak. Hal böyle olunca, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış yeni maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2022 21:00
  • 1
  • 15
Emekli ve memur zamlı maaş tablosu netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, en düşük 5.918 TL maaş! TEFE-TÜFE, enflasyon, refah payı...

Emekli maaş zammı için en önemli parametreler arasında yer alan enflasyon rakamları aylık olarak açıklanıyor. Açıklanan 4 aylık rakamlara göre yeni hesaplamalar yapıldı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasın ardından maaş hesaplamaları netlik kazanmış olacak. Temmuz ayı ile birlikte en düşül emekli maaşında artış sağlanacak. Sosyal refah düzenlemesi altında ek zamlar gündeme gelecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Emekli ve memur zamlı maaş tablosu netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, en düşük 5.918 TL maaş! TEFE-TÜFE, enflasyon, refah payı...

Emekli ve memur Temmuz zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükseleyecek. Temmuz maaş zammı için belirleyici olacak, 4 aylık aylık enflasyon verisi netleşirken, Mayıs ve Haziran verisinin de açıklamasıyla maaş zamları belli olacak. Memur enflasyon farkı ve emekli maaş zammı direkt olarak enflasyon rakamlarıyla belli olacakken, sosyal refah düzenlemesi altında ek zamlar gündeme gelecek.

  • 3
  • 15
Emekli ve memur zamlı maaş tablosu netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, en düşük 5.918 TL maaş! TEFE-TÜFE, enflasyon, refah payı...

MAAŞLARA ENFLASYON ORANININ ALTINDA ARTIŞ YAPILMAYACAK

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

  • 4
  • 15
Emekli ve memur zamlı maaş tablosu netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, en düşük 5.918 TL maaş! TEFE-TÜFE, enflasyon, refah payı...

NİSAN ENFLASYON ORANI İLE MAAŞLARDA YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu.

  • 5
  • 15
Emekli ve memur zamlı maaş tablosu netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, en düşük 5.918 TL maaş! TEFE-TÜFE, enflasyon, refah payı...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

Üç aylık enflasyon oranı ise yüzde 22,81 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Şimdi nasıl uygulanacağına bakalım.