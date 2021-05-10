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Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...
Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ripple XRP davası için geri sayım artık tam anlamıyla başladı. Bitcoin ve Altcoin yatırımcılarının özellikle beklediği dava sonucu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Ripple ve SEC arasında 6 Nisan'da telefonla bir keşif konferansı yapıldı. Ripple SEC'e karşı ilk zaferini elde etti. İşte, Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 17:38Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 17:38