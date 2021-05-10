10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...

Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...

Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ripple XRP davası için geri sayım artık tam anlamıyla başladı. Bitcoin ve Altcoin yatırımcılarının özellikle beklediği dava sonucu için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Ripple ve SEC arasında 6 Nisan'da telefonla bir keşif konferansı yapıldı. Ripple SEC'e karşı ilk zaferini elde etti. İşte, Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 17:38
  • 1
  • 9
Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...

Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcılar Ripple XRP davasından çıkacak sonucu büyük merakla bekliyor. Ripple ve SEC arasında yapılan ilk görüşme Ripple'ın galibiyeti ile tamamlandı. Yargıç Sarah Netburn, Ripple'ın bu görüşmede "Bitcoin ve Ethereum ile ilgili belgelerin üretimini zorunlu kılma hareketi"ni kabul etti. İşte, Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...

RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ripple davasının bugün TSİ ile 21.00'da görülmeye başlanacağı öne sürülürken SEC'in detaylı açıklamasının ise 14 Mayıs'ta verileceği ifadelerine yer verildi. Daha sonra savunmanın SEC'in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran'a kadar vakti olacak.

  • 3
  • 9
Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...

RİPPLE XRP FİYATI

Ripple, ABD Doları karşısında 1.00 doları test ettikten sonra yeni bir artış başlattı. Ripple, ABD Doları karşısında 1.00 doları test ettikten sonra yeni bir artış başlattı. XRP fiyatı, 1.45 dolar ve 1.46 dolarlık direnç seviyelerini temizlerse muhtemelen daha da yükselecek.

  • 4
  • 9
Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...

RİPPLE XRP GEÇMİŞ DAVA ÖZETİ

Ripple XRP ile SEC arasındaki dava süreci devam ediyor. Geçtiğimiz 6 Nisan 2021'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada telekonferans yapıldı. Davanın açılış savunmaları ise 12 Nisan'da alındı.

  • 5
  • 9
Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...

Yargıç Sarah Netburn, Ripple'ın bu görüşmede "Bitcoin ve Ethereum ile ilgili belgelerin üretimini zorunlu kılma hareketi"ni kabul etti.