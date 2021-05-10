Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcılar Ripple XRP davasından çıkacak sonucu büyük merakla bekliyor. Ripple ve SEC arasında yapılan ilk görüşme Ripple'ın galibiyeti ile tamamlandı. Yargıç Sarah Netburn, Ripple'ın bu görüşmede "Bitcoin ve Ethereum ile ilgili belgelerin üretimini zorunlu kılma hareketi"ni kabul etti. İşte, Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...