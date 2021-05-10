Emeklinin yüzünde gülücükler! En düşük 2605 TL olacak! SSK, SGK, Bağkur emeklisini kapsıyor...

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Bilindiği üzere emeklilerin maaşlarına yılda iki kez olmak üzere zam uygulanıyor. Hal böyle olunca gözler Temmuz ayında ortaya çıkacak zam oranlarına çevrildi. SSK, SGK, Bağkur emeklisinin zam oranı için enflasyon tahminleri ortaya çıkmaya başladı. Uzman isimlerin beklentilerini sizler için derledik. İşte, SSK, SGK, Bağkur Temmuz emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?