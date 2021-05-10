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Emeklinin yüzünde gülücükler! En düşük 2605 TL olacak! SSK, SGK, Bağkur emeklisini kapsıyor...

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Bilindiği üzere emeklilerin maaşlarına yılda iki kez olmak üzere zam uygulanıyor. Hal böyle olunca gözler Temmuz ayında ortaya çıkacak zam oranlarına çevrildi. SSK, SGK, Bağkur emeklisinin zam oranı için enflasyon tahminleri ortaya çıkmaya başladı. Uzman isimlerin beklentilerini sizler için derledik. İşte, SSK, SGK, Bağkur Temmuz emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 10.05.2021 18:48 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 18:48
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Emeklinin yüzünde gülücükler! En düşük 2605 TL olacak! SSK, SGK, Bağkur emeklisini kapsıyor...

Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. Temmuz ayına kısa süre kala milyonlarca emeklinin gözü maaşlara yapılacak zam oranlarında çevrildi. SSK, SGK, Bağkur emeklisi Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koymuştu. 6 aylık enflasyon tahminleri neticesinde Temmuz ayı zam oranı için tahminler gelmeye başladı. Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranları sonrasında en düşük emekli maaşı ortaya çıkmış olacak. İşte, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Emekli Temmuz ayı zam oranı belli oldu mu?

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Emeklinin yüzünde gülücükler! En düşük 2605 TL olacak! SSK, SGK, Bağkur emeklisini kapsıyor...

MEMUR VE EMEKLİLERİNİ TEMMUZ 2021 ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

3 milyon memur ve yaklaşık 13 milyon emeklinin zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları şekilleniyor. Nisan enflasyon oranının açıklanmasıyla birlite 4 aylık ortalama enflasyon oranı oraya çıktı.

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Emeklinin yüzünde gülücükler! En düşük 2605 TL olacak! SSK, SGK, Bağkur emeklisini kapsıyor...

Şu ana kadar yüzde 5.45 oranı memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2021'de alacağı enflasyon fark oranını gösteriyor. 3 Temmuz tarihinde 6 ayın enflasyon farkı açıklandıktan sonra zam oranı kesinlik kazanacak.

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Emeklinin yüzünde gülücükler! En düşük 2605 TL olacak! SSK, SGK, Bağkur emeklisini kapsıyor...

2021 YILI EN DÜŞÜK EMELİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, 2021 yılının ilk 4 ay içerisinide açıklanan enflasyon oranına göre en düşüş ve en yüksel memur ve emeklileri maaşlarını A Haber canlı yayınında tablo üzerinde açıkladı.

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Emeklinin yüzünde gülücükler! En düşük 2605 TL olacak! SSK, SGK, Bağkur emeklisini kapsıyor...

Erdem'in, açıkladığı veriler göre 4 aylık muhtemel zam oranları da hesaplandığında en düşük memur maaşı 4.211 liraya yükselirken, en düşük SSK emekli maaşı ise 2.552 lira yükseldi. Erdem, bu oranlara Mayıs-Haziran ayını enflasyonoranları eklenecek ve 3 Temmuz'da açıklanacak oran sonrası kesinlik kazanacağı ve daha da yükselebileceğini ifade etti.