e-Bordro giriş: 2021 Mayıs ayı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

E-Bordro giriş ile maaş bordroları sorgulama nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından, devlet kurumlarında kamu personeli olarak çalışan vatandaşlar, 2021 Mayıs ayı maaş bordrolarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı. e-Devlet uygulamasının e-Bordro hizmeti üzerinden maaş bordoları sorgulanabiliyor. Peki, 2021 Mayıs maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ekranı ile maaş sorgulama işlemi...