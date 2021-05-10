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Haberler Galeri e-Bordro giriş: 2021 Mayıs ayı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

e-Bordro giriş: 2021 Mayıs ayı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

E-Bordro giriş ile maaş bordroları sorgulama nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından, devlet kurumlarında kamu personeli olarak çalışan vatandaşlar, 2021 Mayıs ayı maaş bordrolarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı. e-Devlet uygulamasının e-Bordro hizmeti üzerinden maaş bordoları sorgulanabiliyor. Peki, 2021 Mayıs maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ekranı ile maaş sorgulama işlemi...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 10:49
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e-Bordro giriş: 2021 Mayıs ayı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

e-Bordro maaş bordroları sorgulama nasıl yapılır? Türkiye'de devlet kurumlarında çalışan memurlar 2021 Mayıs ayı maaş bordrolarını merakla araştırıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte memur maaşlarının ödeneceği tarih merak ediliyordu. Memur maaşlarının 10 Mayıs'ta ödeneceği bildirildi. Peki, e-Bordro giriş nasıl yapılır? 2021 Mayıs ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte araştırılan o soruların yanıtı...

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e-Bordro giriş: 2021 Mayıs ayı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

MAYIS AYI E-BORDRO MAAŞ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

2021 Mayıs ayı maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılıyor. Maaş bordroları is e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin. İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

MAAŞ BORDROLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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e-Bordro giriş: 2021 Mayıs ayı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E-BORDRO UYARISI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-Devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

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e-Bordro giriş: 2021 Mayıs ayı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

Not: İş Bankasında interaktif hesabı bulunanlar e-Devlet şifreleri olmadan da interaktif hesaplarına giriş yaptıktan sonra e-Devlet linkine tıklayarak e-Devlet kapısına geçiş yapabilirler.

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e-Bordro giriş: 2021 Mayıs ayı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

KİMLER E-BORDRODAN YARARLANIR?

E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir.