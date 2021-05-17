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5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...
5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa yönelik müjdeli haberi duyurdu. Bu kapsamda esnafa iki grup halinde destek sağlanacak. İlk grupta yer alan 235 bin esnafa 5.000 TL hibe desteği verilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler 5.000 TL destekten kimlerin faydalanacağına çevrildi. Peki, 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...