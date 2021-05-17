5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...

5.000 TL destek ödemesinden kimler faydalanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa verilcek destek paketlerini açıkladı. Buna göre, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara hibe desteği verilecek. Birinci grupta yer alan esnafa 5.000 TL hibe desteği sağlanacak. Peki, 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? 5.000 TL destek ödemesi ne zaman? İşte haberin detayları...