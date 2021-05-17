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Haberler Galeri 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...

5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...

5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa yönelik müjdeli haberi duyurdu. Bu kapsamda esnafa iki grup halinde destek sağlanacak. İlk grupta yer alan 235 bin esnafa 5.000 TL hibe desteği verilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler 5.000 TL destekten kimlerin faydalanacağına çevrildi. Peki, 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 20:44
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5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...

5.000 TL destek ödemesinden kimler faydalanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa verilcek destek paketlerini açıkladı. Buna göre, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara hibe desteği verilecek. Birinci grupta yer alan esnafa 5.000 TL hibe desteği sağlanacak. Peki, 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? 5.000 TL destek ödemesi ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...

5.000 TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

5.000 TL destek verilecek birinci grupta yer alan işletmeler şu şekilde:

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5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...

Kahvehane,

Kafe,

Çay bahçesi gibi yerler,

Okul servisleri,

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5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...

Personel servisleri,

Düğün salonları,

Öğrenci yurtları,

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5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...

Kantinler,

Kırtasiyeler,

İnternet kafeler,

Lunaparklar gibi işletmeler.