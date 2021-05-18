HaberlerGaleriSon dakika esnaf hibe desteği | Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır | Kalem kalem belli oldu! İşte hibe desteğinin ayrıntıları
Son dakika esnaf hibe desteği | Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır | Kalem kalem belli oldu! İşte hibe desteğinin ayrıntıları
Esnafa hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarlara nefes aldıracak destek paketini açıkladı. Bu çerçevede daha önceki desteklerin kapsamı genişletildi. "Birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapacağız. Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz" dedi. İşte esnafa ve çalışanlara hibe desteğinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 08:24Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 08:24