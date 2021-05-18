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Haberler Galeri Son dakika esnaf hibe desteği | Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır | Kalem kalem belli oldu! İşte hibe desteğinin ayrıntıları

Son dakika esnaf hibe desteği | Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır | Kalem kalem belli oldu! İşte hibe desteğinin ayrıntıları

Esnafa hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarlara nefes aldıracak destek paketini açıkladı. Bu çerçevede daha önceki desteklerin kapsamı genişletildi. "Birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapacağız. Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz" dedi. İşte esnafa ve çalışanlara hibe desteğinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 08:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 08:24
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Son dakika esnaf hibe desteği | Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır | Kalem kalem belli oldu! İşte hibe desteğinin ayrıntıları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

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Son dakika esnaf hibe desteği | Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır | Kalem kalem belli oldu! İşte hibe desteğinin ayrıntıları

Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram idrak edemediğimiz açıktır. Vefat sayısının 45 bine dayandığı, yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.

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Son dakika esnaf hibe desteği | Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır | Kalem kalem belli oldu! İşte hibe desteğinin ayrıntıları

Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler, insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır. Bu tedbirleri almayan ülkelerin nasıl ağır bedeller ödediğini sizler de görüyorsunuz. Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını, sabırların tükendiğini biliyoruz. İnşallah en zorunu geride bıraktık. Bir müddet daha dikkatli gitmek mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmeliyiz.

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Son dakika esnaf hibe desteği | Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır | Kalem kalem belli oldu! İşte hibe desteğinin ayrıntıları
Salgında vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde 'Niye tedbir almıyorsunuz?' diye ortalığı velveleye verenler, ortaya çıkanlar olduğunu da görüyoruz. Bu zihniyetin yaptığı vatandaşımızın canına, geleceğine, herkese saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayıp gezenlerin asıl niyetlerinin farkındayız. Biz sadece milletimize bakıyoruz. Sadece milletimizin hakkını hukukunu, aşını işini korumanın mücadelesini veriyoruz. Gerisi teneke gürültüsüdür. Hamdolsun milletimiz de bizim ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı iyi biliyor. Bugünleri geride bıraktığımızda her şeyin daha güzel olacağı bir geleceğin bizi beklediğini göreceğiz.
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Son dakika esnaf hibe desteği | Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır | Kalem kalem belli oldu! İşte hibe desteğinin ayrıntıları

HARCAMA RAKAMLARI 104 MİLYARI BULACAK

İnsanımızın hem sağlığını hem de işini aşını koruma mücadelesini verdik. Sanayi ve tarım üretiminde ihracatta en küçük bir aksamaya yol açmamak için de çalıştık. Salgın döneminde dünyada büyümeye devam eden ekonomilerden biri olduk. Vergi ve primle ilgili attığımız bu adımların yanında, kredi kolaylıkları gibi her türlü kolaylığı gösterdik. Önemli istihdam kaynaklarından olan turizm sektörünü ayakta tutmak için çabaladık. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyara ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak.