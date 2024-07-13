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650.000 TL'ye 32 günde ne kadar kazanırım? 27.861,2 TL TL'ye varan net kazanç! 2024 Temmuz mevduat faizi getirisi

Günümüzde yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek için güvenli liman arayışında. Tam da bu noktada, düşük riskli yapılarıyla dikkat çeken mevduat hesapları, özellikle kısa vadeli planları olanlar ve ani nakit ihtiyaçlarını güvence altına almak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Peki, 650.000 TL'lik bir yatırım, güncel mevduat faiz oranlarıyla buluştuğunda vade sonunda ne kadar getiri sağlayabilir? İşte bu sorunun cevabı ve mevduat faiz oranlarına dair merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 11:29
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650.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanırım? 27.861,2 TL TL’ye varan net kazanç! 2024 Temmuz mevduat faizi getirisi

Güvenli liman arayan yatırımcılar için mevduat hesapları, sunduğu aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık gibi çeşitli vade seçenekleriyle birikimlerini değerlendirme fırsatı sunar. "Peki 650.000 TL'yi vadeli mevduata yatırırsam ne kadar kazanırım?" sorusu ise akıllardaki en önemli soru. Faiz oranları vadeye ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterse de, mevduat hesapları özellikle yüksek güvenlik beklentisi olanların tercihi olmaya devam ediyor. İşte merak ettiğiniz faiz oranları ve daha fazlası...

650.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

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650.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanırım? 27.861,2 TL TL’ye varan net kazanç! 2024 Temmuz mevduat faizi getirisi

Alternatif Bank VOV Hesap

Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 27.861,2 TL
Vade Sonu Tutar: 677.861,2 TL

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650.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanırım? 27.861,2 TL TL’ye varan net kazanç! 2024 Temmuz mevduat faizi getirisi

ING e-Turuncu Hesap

Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 27.335,52 TL
Vade Sonu Tutar: 677.335,52 TL

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650.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanırım? 27.861,2 TL TL’ye varan net kazanç! 2024 Temmuz mevduat faizi getirisi

Fibabanka Kiraz Hesap

Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 27.335,52 TL
Vade Sonu Tutar: 677.335,52 TL

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650.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanırım? 27.861,2 TL TL’ye varan net kazanç! 2024 Temmuz mevduat faizi getirisi

ON Plus

Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 26.809,84 TL
Vade Sonu Tutar: 676.809,84 TL