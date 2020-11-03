Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar sürüyor. Araba almak isteyenler fiyatların düşmesini veya fırsatlar hakkında gelecek son dakika haberi bekliyor. Salgın dolayısıyla özel araç kullanmak için satın almak isteyenler büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bu süreçte en çok yüz güldüren modeller ise SUV araçlar oluyor. Konfor ve kaliteyi müşterilerine sunun SUV araçlar fiyat olarak da talebi karşılayabiliyor. İşte, uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...