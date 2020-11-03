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Hepsinin fiyatı artarken o sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin ilk hedefi! İşte uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...
Araba almak isteyenlerin yüzü Mart ve Nisan aylarından bu yana gülmüyor. İkinci el ve sıfır araçların fiyatlarında yaşanan inanılmaz yükselme sonrasında hayaller bir sonraki bahara kalıyor. Ancak bu süreçte fiyatı neredeyse sabit kalan SUV araçlar bir umut oluyor. Araba alım satımı yapılan sitelerde en çok aranan araç konumuna gelen SUV modeller vatandaşlara güzel fırsatlar sunuyor. İşte, uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 03.11.2020 18:56Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 19:03