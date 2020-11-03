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Haberler Galeri Hepsinin fiyatı artarken o sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin ilk hedefi! İşte uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...

Hepsinin fiyatı artarken o sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin ilk hedefi! İşte uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...

Araba almak isteyenlerin yüzü Mart ve Nisan aylarından bu yana gülmüyor. İkinci el ve sıfır araçların fiyatlarında yaşanan inanılmaz yükselme sonrasında hayaller bir sonraki bahara kalıyor. Ancak bu süreçte fiyatı neredeyse sabit kalan SUV araçlar bir umut oluyor. Araba alım satımı yapılan sitelerde en çok aranan araç konumuna gelen SUV modeller vatandaşlara güzel fırsatlar sunuyor. İşte, uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 19:03
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Hepsinin fiyatı artarken o sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin ilk hedefi! İşte uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...

Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar sürüyor. Araba almak isteyenler fiyatların düşmesini veya fırsatlar hakkında gelecek son dakika haberi bekliyor. Salgın dolayısıyla özel araç kullanmak için satın almak isteyenler büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bu süreçte en çok yüz güldüren modeller ise SUV araçlar oluyor. Konfor ve kaliteyi müşterilerine sunun SUV araçlar fiyat olarak da talebi karşılayabiliyor. İşte, uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...

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Hepsinin fiyatı artarken o sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin ilk hedefi! İşte uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...

Chevrolet Captiva

2013 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90-110 bin lira

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Hepsinin fiyatı artarken o sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin ilk hedefi! İşte uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...

Dacia Duster

2017 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90-110 bin lira

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Hepsinin fiyatı artarken o sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin ilk hedefi! İşte uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-130 bin lira

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Hepsinin fiyatı artarken o sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin ilk hedefi! İşte uygun fiyatlı 2020 SUV araçlar...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-120 bin lira