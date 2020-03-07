Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.