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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak. Kınalı ile Çatalca kavşakları arası 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak. Bakanlık tarafından onay verilen karara göre, trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 16:06
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILACAK
Kuzey Marmara Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 15:30'da açılacak.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor

"AMERİKA'DA OLSA BEĞENİRDİNİZ"
Dev proje, sosyal medyanın da gündemindeydi.