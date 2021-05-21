Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?

3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın son dakika olarak duyurulmasının ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?