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Haberler Galeri Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?

3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın son dakika olarak duyurulmasının ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?

Giriş Tarihi: 21.05.2021 00:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 00:24
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Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?

3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ve büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?

Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor.