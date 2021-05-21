BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!

BİM 21 Mayıs aktül kataloğu heyecanla bekleniyordu. Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs sonrasında yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunda kullanuşlı birçok ürün yer alacak. Bu hafta BİM 17-21 Mayıs 2021 tarihlerinde elektronikten mutfak araç gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden kıyafete kadar pek çok ürünü uygun fiyatlarla satışa sunacak. BİM'de bu hafta; Dijitsu 55 İnç Ultra HD Smart TV, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Kumtel cam ankastre set, Hometech klavyeli tablet, Braun silk-epil epilatör gibi birçok indirimli fiyat yer alıyor. İşte, BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak...