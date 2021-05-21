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Haberler Galeri BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!

BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!

BİM 21 Mayıs aktül kataloğu heyecanla bekleniyordu. Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs sonrasında yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunda kullanuşlı birçok ürün yer alacak. Bu hafta BİM 17-21 Mayıs 2021 tarihlerinde elektronikten mutfak araç gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden kıyafete kadar pek çok ürünü uygun fiyatlarla satışa sunacak. BİM'de bu hafta; Dijitsu 55 İnç Ultra HD Smart TV, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Kumtel cam ankastre set, Hometech klavyeli tablet, Braun silk-epil epilatör gibi birçok indirimli fiyat yer alıyor. İşte, BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 01:59
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BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!
BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!

BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek. BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak. Bu hafta BİM'in indirimli ürünleri özellikle düzen tutkunlarını oldukça mutlu edecek türden. Birçok boyutta, kapaklı ve kapaksız hurçlar, valiz ve çekmece içi düzenleyicileri, kumaş ayakkabı dolabı, vakumlu hurç seti bu haftanın ürünlerinden. İşte, BİM aktüel 21 Mayıs kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!
BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!

Dijitsu 55 Inç Ultra HD Smart TV

• 3840x2160 çözünürlük

• 1.07 milyar renk derinliği

• CI modül giriş yuvası

• DVB-T, DVB-T2 karasal yayınları alabilme

• DVB-C kablolu yayın yapabilme

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BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!
BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!

• DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı

• ARM Cortex- A53/1.5GHz/4 çekirdek

• RAM: 1.5 GB

• ROM: 8 GB

• 8W + 8W ses çıkış gücü

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BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!
BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!

3 Katlı Modern Ayakkabılık

Relax Musluklu Çelik Termos

Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık

Starcom Yuvarlak Sensörlü Şarjlı Işıldak

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BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!
BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!

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