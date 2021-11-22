22 Kasım 2021, Pazartesi
Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...
Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı. Açıklamalar ardı ardına geldi. HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank resmen duyurdu. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların sunduğu kredi fırsatlarını yakından takip ediyor. Bazı bankaların sunduğu fırsatlar içinde 6 ay geri ödemesiz düşük faiz veya faizsiz şekilde seçenek sunuluyor. Girişimci, çiftçi, esnaf kadınlara destek olabilmek ve yeni iş kurmak isteyenler için bankalar kredi paketlerini devreye aldı. Bankalar tarafından limitler konusunda çok sayıda seçenek sunuldu. İşte, bankaların sunduğu fırsatlar...
Giriş Tarihi: 22.11.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 19:12
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