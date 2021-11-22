Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesi ihracatçılara yönelik 3 milyon lira veya 500 bin Euro ya da 500 bin dolara kadar kadın girişimcilere daha uygun koşullarda kredi imkanı sağlayan TİM İhracatçılara Destek Programı var. Kadın çiftçilere destek olabilmek için uygun faiz oranları ve 60 ay vadeye kadar finansal ihtiyaçlarını karşılayan kredi sunuyor.