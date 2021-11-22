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Haberler Galeri Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı. Açıklamalar ardı ardına geldi. HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank resmen duyurdu. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların sunduğu kredi fırsatlarını yakından takip ediyor. Bazı bankaların sunduğu fırsatlar içinde 6 ay geri ödemesiz düşük faiz veya faizsiz şekilde seçenek sunuluyor. Girişimci, çiftçi, esnaf kadınlara destek olabilmek ve yeni iş kurmak isteyenler için bankalar kredi paketlerini devreye aldı. Bankalar tarafından limitler konusunda çok sayıda seçenek sunuldu. İşte, bankaların sunduğu fırsatlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 19:12
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Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Krediler hakkında vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. Bankalar özellikle kadın vatandaşlarımıza kredilerde çeşitli fırsatlar sunan açıklamaları yakından takip ediliyor. Düşük faiz oranları ya da faizsiz, 6 ay geri ödemesiz, uygun ödeme koşulları, azami limit ve vadelerle ilgili çok sayıda seçenek sunuluyor. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar sunulan fırsattan kimlerin yararlanabileceği merak ediliyor. Pandemi döneminde kredi faiz oranlarında artış yaşanmasının ardından sunulan fursat acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların yüzünü güldürecek. İşte, HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi fırsatı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Türkiye'de kadının işgücüne katılım oranı yüzde 34. Bunun 2023'e kadar yüzde 38.5'e yükseltilmesi hedefleniyor. Kadınların girişimci olabilmesi, iş kurabilmesi, isteyen kadının çiftçilik veya esnaflık yapabilmesi için devlet bazı destekler sağlayabiliyor. Pandemi sürecinde kendi işiyle uğraşmak isteyen sayısı artınca özel bankalar da kadınlara yönelik kredi paketleri geliştirmeye başladı.

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Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

İŞ BANKASI

Kadın girişimcilere yönelik birkaç başlık altında önemli kampanyaları var. Kadın Girişimci Programı ile kadınların işlerini büyütebilmeleri için ihtiyaçlarına özel finansal çözümler geliştiriyor. Kadın Girişimci Kredisi Kampanyası, 500 bin liraya kadar, uygun faiz oranı ve ödeme koşullarını içeriyor.

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Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Ayrıca KOSGEB desteği ile işini kurmuş kadın girişimcilere 70 bin liraya kadar kredi imkanı sunan KOBİ Finansman Destek Programı bulunuyor.

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Bankalardan 6 ay ödemesiz faizsiz kredi fırsatı! Açıklamalar ardı ardına geldi! HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesi ihracatçılara yönelik 3 milyon lira veya 500 bin Euro ya da 500 bin dolara kadar kadın girişimcilere daha uygun koşullarda kredi imkanı sağlayan TİM İhracatçılara Destek Programı var. Kadın çiftçilere destek olabilmek için uygun faiz oranları ve 60 ay vadeye kadar finansal ihtiyaçlarını karşılayan kredi sunuyor.