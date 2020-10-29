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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmi açıklama: Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başvuru yapılacak mı? Resmi açıklama: Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başvuru yapılacak mı? Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında bir takım ekonomik önlemler alınmıştı. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğine şartlar kolaylaştırılmış, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı getirilmişti. Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için devreye sokulan bu desteklerin süresi uzatıldı. Peki, kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başvuru yapılacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 29.10.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 11:38
Son dakika... Koronavirüs pandemisi sonrası kısa çalışma ödeneğine şartlar kolaylaştırılmıştı. Hem işçiyi hem de işvereni desteklemek için çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı ile ilgili süre uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru yapılacak mı? Ücretsiz izne ayrılanlar bu destekten faydalanacak mı? Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için devreye sokulan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
Son durumda, çalışanlar, bu yılın sonuna kadar kısa çalışma ödeneği alabilecek.
YENİ BAŞVURU YAPILACAK MI?
Haziran ayında kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte işverenlere verilen destekler de farklılaştı. Bu kapsamda, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olanlar kısa çalışma ödeneği almaya devam edecek.
İşyerleri, kısa çalışma ödeneğinden bir daha yararlanmak için yeni başvuru yapmayacak, uygunluk tespitine girmeyecek. Hürriyet'in haberine göre, daha önce kısa çalışma ödeneği alan işyerleri, aynı çalışanlar için yine aynı şartlarda aralık sonuna kadar kısa çalışma ödeneği almaya devam edebilecek.
Buna göre de kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru olmayacak, 30 Haziran'a kadar başvurmuş olanlar için ödeme yapılmaya devam edilecek. Ancak, haziran ayında normalleşme ile birlikte kısa çalışmanın yerine normalleşme desteği getirildi.
Özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bu süreçte işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da nakdi ücret desteği alanlar; çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.