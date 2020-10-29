Buna göre de kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru olmayacak, 30 Haziran'a kadar başvurmuş olanlar için ödeme yapılmaya devam edilecek. Ancak, haziran ayında normalleşme ile birlikte kısa çalışmanın yerine normalleşme desteği getirildi.

Özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bu süreçte işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da nakdi ücret desteği alanlar; çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.