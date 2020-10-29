Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret ve AGİ miktarı 2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmeleri... Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret ve AGİ miktarı 2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...
Asgari ücret ve AGİ miktarı 2021'de ne kadar olacak? Yeni yıla iki ay kala en çok merak edilenlerden biri de asgari ücret zam oranı oldu. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammında bazı oranlar ön plana çıkıyor. Öte yandan asgari ücrete ek zam durumu söz konusu. Peki, 2021'de asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:53
Asgari ücrette son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03 zam yapılmıştı. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, çalışanlar yeni zam oranlarını araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni zam oranları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021'de asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET 2021 ZAM ORANI SON DURUM
2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı içinde zam oranı yüzde 15 olarak uygulanırsa, şu anda 2.324 TL olan asgari ücret 2021 yılnda 2.672 liraya yükselecek. Ancak bu rakamlar tahmini olup, komisyondan çıkacak açıklamaları beklemekte fayda var. Konu ile ilgili resmi açıklamalar geldikça ahaber.com.tr'de yer alacak.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
sgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı komisyon toplantıları sonrasında belli olacak. Zam miktarı aralık ayında netleşecek. İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında yapılacak.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.