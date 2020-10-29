Asgari ücret 2021 zam oranı son durum! Asgari ücret ve AGİ miktarı 2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

Asgari ücret ve AGİ miktarı 2021'de ne kadar olacak? Yeni yıla iki ay kala en çok merak edilenlerden biri de asgari ücret zam oranı oldu. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammında bazı oranlar ön plana çıkıyor. Öte yandan asgari ücrete ek zam durumu söz konusu. Peki, 2021'de asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...