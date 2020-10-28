Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? 397 TL...

2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari ücretliye 397 TL ek ödeme olacak mı? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Merkez Bankası tarafından 2021 yılı enflasyon beklentisinin açıklanmasının ardından, asgari ücret zammı merak ediliyor. Asgari ücret miktarı ise komisyon tarafından belirlenecek. Maaş hesabı yaparken AGİ de unutulmamalıdır. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ'de zamlanıyor. İşte, 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? 397 TL...