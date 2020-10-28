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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? 397 TL... Asgari ücretli çalışanlara müjde! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? 397 TL...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2021'de ne kadar zam yapılacak? Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon tahminin açıklanmasının ardından asgari ücretliye yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Yıl sonu TÜFE tahmini yükseldi. Bu nedenle asgari ücret zam beklentisi de yükseldi. Asgari ücretli çalışan zam oranları hakkında yapılan tahminleri araştırmaya başladı. İşte, 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? 397 TL...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 23:45 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 23:49
2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari ücretliye 397 TL ek ödeme olacak mı? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Merkez Bankası tarafından 2021 yılı enflasyon beklentisinin açıklanmasının ardından, asgari ücret zammı merak ediliyor. Asgari ücret miktarı ise komisyon tarafından belirlenecek. Maaş hesabı yaparken AGİ de unutulmamalıdır. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ'de zamlanıyor. İşte, 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? 397 TL...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.
ASGARİ ÜCRETE 397 TL EK ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.