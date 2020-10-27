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Haberler Galeri Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Ekim ayı ödemeleri ne zaman? Koronavirüs pandemisi nedeniyle şatları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran'da sona eriyordu. Bu ödenekten faydalanan işçi ve işverenler sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 11:11
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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalşma ödeneğinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mart ayından beri ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle istihdamı korumak için bir takım önlemler alınmıştı. İşçi ve işverenler için kısa çalışma ödeneğinde şartlar kolaylaştırılmıştı. İlk 3 ay olarak açıklanan süre, ilerleyen zamanlarda uzatılmışt. Son açıklanan tarihe göre kısa çalışma ödeneği 31 Ekim'de sona erecekti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu sürenin uzatıldığı duyuruldu. Peki, KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

KÇÖ KAÇ AY UZATILDI?

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 31 Ekim'de bitmesi beklenen kısa çalışma ödeneği 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek.

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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.

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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

BAKAN SELÇUK'TAN DEĞERLENDİRME

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.