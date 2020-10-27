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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Ekim ayı ödemeleri ne zaman? Koronavirüs pandemisi nedeniyle şatları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran'da sona eriyordu. Bu ödenekten faydalanan işçi ve işverenler sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:58Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 11:11
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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?