Resmi açıklama: KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalşma ödeneğinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mart ayından beri ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle istihdamı korumak için bir takım önlemler alınmıştı. İşçi ve işverenler için kısa çalışma ödeneğinde şartlar kolaylaştırılmıştı. İlk 3 ay olarak açıklanan süre, ilerleyen zamanlarda uzatılmışt. Son açıklanan tarihe göre kısa çalışma ödeneği 31 Ekim'de sona erecekti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu sürenin uzatıldığı duyuruldu. Peki, KÇÖ ne zaman bitiyor, kaç ay uzatıldı? 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...