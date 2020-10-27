Bağ-Kur'lu için kolay emeklilik imkanı! Yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanıyor

Emekli haberleri... Dev barışla birlikte Bağ-Kur'luların da yüzü güldü. Bağ-Kur'lulara primler için yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanırken, emeklilik için bu imkanları bekleyenlere de fırsat doğdu. İşte Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...