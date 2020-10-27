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Bağ-Kur'lu için kolay emeklilik imkanı! Yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanıyor

Emekli haberleri... Dev barışla birlikte Bağ-Kur'luların da yüzü güldü. Bağ-Kur'lulara primler için yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanırken, emeklilik için bu imkanları bekleyenlere de fırsat doğdu. İşte Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 04:35 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 07:01
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Bağ-Kur'lu için kolay emeklilik imkanı! Yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanıyor

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi, Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürdü.

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Bağ-Kur'lu için kolay emeklilik imkanı! Yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanıyor

Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, emeklilik fırsatı da açılacak.

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Bağ-Kur'lu için kolay emeklilik imkanı! Yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanıyor

Düzenlemeye göre; Bağ-Kur'lu olan esnaf, çiftçilerden 31 Ekim tarihine kadar olan prim borçlarını 2 ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak.

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Bağ-Kur'lu için kolay emeklilik imkanı! Yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanıyor

Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım tarihinden itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.

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Bağ-Kur'lu için kolay emeklilik imkanı! Yapılandırma, dondurma ve ihya kolaylığı sağlanıyor

GECİKME FAİZİ YOK
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.