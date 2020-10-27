Ev alacaklara müjde: Konut kredisinde düşük faiz fırsatı! Ziraat, Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları...
Konut kredisi faiz oranları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ev almayı planlayan vatandaşlar bankaların güncel konut kredisi faizlerini yakından takip ederken, kamu bankaları tarafından ikinci el ve sıfır konutlar için düşük faizli kredi imkanı sunuldu. Öte yandan özel bankalar da konut kredisi faizlerini güncelledi. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları nedir? İşte banka banka konut kredisi faizleri...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:51Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 12:24