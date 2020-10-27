Ev alacak vatandaşların yakından takip ettiği konut kredisinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut kredileri kullandırılmıştı. Bu kampanyaların sona ermesinin ardınadn kamuve özel bankalar faiz oranlarını güncelledi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından ev alacaklara müjdeli haber geldi ve uygun faizli kredilere başvuruların kabul edildiği duyuruldu. Peki, en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte son gelişmeler...