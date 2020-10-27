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Haberler Galeri Ev alacaklara müjde: Konut kredisinde düşük faiz fırsatı! Ziraat, Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları...

Ev alacaklara müjde: Konut kredisinde düşük faiz fırsatı! Ziraat, Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları...

Konut kredisi faiz oranları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ev almayı planlayan vatandaşlar bankaların güncel konut kredisi faizlerini yakından takip ederken, kamu bankaları tarafından ikinci el ve sıfır konutlar için düşük faizli kredi imkanı sunuldu. Öte yandan özel bankalar da konut kredisi faizlerini güncelledi. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları nedir? İşte banka banka konut kredisi faizleri...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 12:24
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Ev alacaklara müjde: Konut kredisinde düşük faiz fırsatı! Ziraat, Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları...

Ev alacak vatandaşların yakından takip ettiği konut kredisinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut kredileri kullandırılmıştı. Bu kampanyaların sona ermesinin ardınadn kamuve özel bankalar faiz oranlarını güncelledi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından ev alacaklara müjdeli haber geldi ve uygun faizli kredilere başvuruların kabul edildiği duyuruldu. Peki, en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev alacaklara müjde: Konut kredisinde düşük faiz fırsatı! Ziraat, Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları...

BANKA BANKA GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

27 Ekim itibarıyla bankaların konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

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Ev alacaklara müjde: Konut kredisinde düşük faiz fırsatı! Ziraat, Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları...

Ziraat Bankası – Halkbank - Vakıfbank (Sıfır konut, faiz yüzde 0.99)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1427 lira

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Ev alacaklara müjde: Konut kredisinde düşük faiz fırsatı! Ziraat, Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları...

Ziraat Bankası – Halkbank - Vakıfbank (İkinci el konut – faiz yüzde 1.25)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1613 lira

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Ev alacaklara müjde: Konut kredisinde düşük faiz fırsatı! Ziraat, Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları...

Yapı Kredi (Faiz yüzde 1.35)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1687 lira