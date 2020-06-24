Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Türkiye'de koronavirüs pandemisi sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler verilen kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi? İşte cevaplar...