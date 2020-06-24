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Haberler Galeri Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?

Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Türkiye'de koronavirüs pandemisi sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler verilen kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 21:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 21:08
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Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Koronavirüs salgını sonrası ekonomik önlemler kapsamında istihdamın sağlanması için kısa çalışma ödeneğin verilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceğine yönelik merak edilen sorulara yanıt verdi. Kontrollü normall hayata geçiş ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin Temmuz'da ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.

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Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?

Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık." şeklinde konuştu.

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Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?

Bakan Zehra Selçuk, kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normalleşme planına uyum sağlayabilmesi 'normalleşme desteği' sunulacağını aktardı. Çalışanların işszi kalmasını istemediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, "Normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız." dedi.

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Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEMMUZ'DA DEVAM EDECEK Mİ?

Haziran ayına ait kısa çalışma ödeneği 5 Temmuz'da ödenecek. Temmuz ayına ait ödemelerin devam etmemesi bekleniyor.