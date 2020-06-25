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Bankalar yarışa girdi! Emeklilerin ek gelirinde artış! 2020 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emekli banka promosyonu ne kadar? Milyonlarca emekliye ek gelir olarak verilen promosyon ödemeleri için bankaların yarışı hız kazandı. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' sözü veren emeklilere bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılıyor. İlk defa 2017'de hayata geçirilen uygulamanın 3 yıllık süreleri doldu. Milyonlarca emekli bu yıl zamlı promosyon ödemesi aldı. 2018'de ilk kez promosyon alan emekliler ise 2021 yılında yeni ödemeleri alabilecekler. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2020 banka promosyonu ne kadar? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25.06.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 11:05
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