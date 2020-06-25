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Bankalar yarışa girdi! Emeklilerin ek gelirinde artış! 2020 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli banka promosyonu ne kadar? Milyonlarca emekliye ek gelir olarak verilen promosyon ödemeleri için bankaların yarışı hız kazandı. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' sözü veren emeklilere bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılıyor. İlk defa 2017'de hayata geçirilen uygulamanın 3 yıllık süreleri doldu. Milyonlarca emekli bu yıl zamlı promosyon ödemesi aldı. 2018'de ilk kez promosyon alan emekliler ise 2021 yılında yeni ödemeleri alabilecekler. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 2020 banka promosyonu ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 11:05
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Bankalar yarışa girdi! Emeklilerin ek gelirinde artış! 2020 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Milyonlarca emekliye ek gelir olan promosyon yarışı hız kazandı. 3 yılda bir ek gelir yolu açan banka promosyonu ödemelerinde artış görülüyor. İlk yürürlüğe girdiğinde 450 liraya kadar ödenen promosyonlar 2020'de 2 bin lirayı geçti. Yeni emekli olanların da faydalanabildiği promosyon ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Emekli banka promosyonu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli banka promosyonu ne kadar? 2020'de hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar yarışa girdi! Emeklilerin ek gelirinde artış! 2020 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

İlk kez 2017'de hayata geçen uygulama kapsamında emekliler bir bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' sözü verdikten sonra promosyon peşin olarak ödeniyor. İlk yürürlüğe girdiğinde 450 liraya kadar ödenen promosyonlar şu anda 2 bin lirayı da geçmiş vaziyette. Milyonlarca emekli bu yıl ikinci ödemeyi hem de zamlı olarak alırken, promosyon imkanından yeni emekliler de yararlanıyor. 2017 yılında ilk kez promosyon alan emeklilerin 3 yıllık süreleri de bu yıl dolmuş oldu. 2018'de ilk kez promosyon alanlar ise 2021 yılında yeni ödemelerine kavuşacak.

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Bankalar yarışa girdi! Emeklilerin ek gelirinde artış! 2020 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler için bankalarca kampanyalar da yapılıyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin 150 milyar liranın üzerindeki yıllık maaşından pay kapmak isteyen bankalar yarışı kızıştırdı. Bankaların rekabeti emeklilerin işine yararken promosyon miktarları da artıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor.

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Bankalar yarışa girdi! Emeklilerin ek gelirinde artış! 2020 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

ÖDENEN RAKAMA BAKIN
Bankalar özellikle rakamı yüksek göstermek için zor şartlar öne sürüyor. Ancak bu şartlar olmuş gibi rakamı açıklıyor. O yüzden bankaların öne sürdüğü şartları çok iyi incelemek gerekiyor. Bu şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi hesapladıktan sonra kararınızı verebilirsiniz. Bu arada bir bankadan maaşınızı alıyor ve o bankadan da kredi çekmişseniz kredi ilişkiniz bitene kadar maaşınızı başka bankaya da taşıyamıyorsunuz. Bu yüzden bankalarla yapacağınız sözleşmelerde size imzalatılan kağıtları mutlaka iyi okuyun ve inceleyin. Reklamlarda anlatılanlara değil size ödeyecekleri net miktarı ve bunun karşılığında istediklerine bakıp karar verin.

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Bankalar yarışa girdi! Emeklilerin ek gelirinde artış! 2020 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Bankadan SGK'nın belirlediği taban promosyon miktarlarını almak için hiçbir şart gerekmiyor. Tek şart üç yıl maaş alma sözü. Bunun dışındaki 'Kredi kartı, emekli getirme, fatura talimatı, kredili mevduat hesabı' gibi şartlar ekstra ödemeler için geçerli.