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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? 2021 Mart ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? 2021 Mart ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte yatacağı konusunda araştırmalar sürerken, kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte sona ereceği de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin biteceği tarihi duyurdu. Bu süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? 2021 Mart ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 18.03.2021 11:04
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Mart ayı ödemeleri ne zaman? gibi sorular son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin biteceği tarihi duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler KÇÖ'nün sona ereceği tarihe çevrildi. Öte yandan mart ayı ödemeleri için de araştırmalar sürüyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? 2021 Mart ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.
MART AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Mart ayına ilişkin kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte yatacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki ödemelere bakacak olursak, mart ayı ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatması beklleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.