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Milyonları ilgilendiriyor! Limit belli oldu: Bir kişi için 100 bin lira

Son dakika haberine göre mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında likidite sıkıntısı çekenlere yönelik, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak. En fazla 500 bin liralık ilave istihdam finansman desteği verilecek. İlave istihdam finansman desteğinden, 17 Mayıs'ta bitecek olan nakdi ücret desteği alan işyerleri de yararlanabilecek.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 09:37
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Milyonları ilgilendiriyor! Limit belli oldu: Bir kişi için 100 bin lira

Ekonomide reform paketi açıklandı. Paket, başta istihdam olmak üzere çalışma hayatına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Limit belli oldu: Bir kişi için 100 bin lira

Buna göre, geçtiğimiz haftalarda yönetmeliği de yayımlanan uzaktan çalışma uygulaması hakkında yeni düzenlemeler yapılacak ve günün şartlarına uygun şekilde uzaktan çalışma yasası revize edilecek.

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Milyonları ilgilendiriyor! Limit belli oldu: Bir kişi için 100 bin lira

Hürriyet'in haberine göre ayrıca kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık izin ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri yapılacak yeni düzenlemeler ile netleşecek. Yine pakette, genç istihdamın artırılmasına yönelik düzenlemeler de dikkat çekiyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Limit belli oldu: Bir kişi için 100 bin lira

REFORM PAKETİNDE YER ALDI
Ama asıl dikkat çekici olanı, ilave istihdam sağlayan işletmelere finansman desteği verilecek olması.

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Milyonları ilgilendiriyor! Limit belli oldu: Bir kişi için 100 bin lira

Koronavirüs salgını nedeniyle bir senedir, hem işverenler hem de çalışanlar kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği ile destekleniyor. Aynı şekilde, bu süreçte işverene çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı ve bununla birlikte işten çıkarma yasağı da getirildi.