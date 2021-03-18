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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Limit belli oldu: Bir kişi için 100 bin lira Milyonları ilgilendiriyor! Limit belli oldu: Bir kişi için 100 bin lira
Son dakika haberine göre mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında likidite sıkıntısı çekenlere yönelik, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak. En fazla 500 bin liralık ilave istihdam finansman desteği verilecek. İlave istihdam finansman desteğinden, 17 Mayıs'ta bitecek olan nakdi ücret desteği alan işyerleri de yararlanabilecek.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 09:37
Ekonomide reform paketi açıklandı. Paket, başta istihdam olmak üzere çalışma hayatına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Buna göre, geçtiğimiz haftalarda yönetmeliği de yayımlanan uzaktan çalışma uygulaması hakkında yeni düzenlemeler yapılacak ve günün şartlarına uygun şekilde uzaktan çalışma yasası revize edilecek.
Hürriyet'in haberine göre a yrıca kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık izin ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri yapılacak yeni düzenlemeler ile netleşecek. Yine pakette, genç istihdamın artırılmasına yönelik düzenlemeler de dikkat çekiyor. REFORM PAKETİNDE YER ALDI Ama asıl dikkat çekici olanı, ilave istihdam sağlayan işletmelere finansman desteği verilecek olması.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir senedir, hem işverenler hem de çalışanlar kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği ile destekleniyor. Aynı şekilde, bu süreçte işverene çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı ve bununla birlikte işten çıkarma yasağı da getirildi.