Milyonları ilgilendiriyor! Limit belli oldu: Bir kişi için 100 bin lira

Son dakika haberine göre mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında likidite sıkıntısı çekenlere yönelik, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak. En fazla 500 bin liralık ilave istihdam finansman desteği verilecek. İlave istihdam finansman desteğinden, 17 Mayıs'ta bitecek olan nakdi ücret desteği alan işyerleri de yararlanabilecek.