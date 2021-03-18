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Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? SON DAKİKA HABERLER
Son dakika... Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde mazot ve gübre destek ödemeleri ile ilgili açıklama gelmişti. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin yapacağı tarihi merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalar başladı. Öte yandan gübre destekleri bu sene yüzde 100 artırıldı. Peki, mazot gübre desteği neden yatmadı? 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 12:36
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