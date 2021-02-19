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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalardan flaş faiz açıklaması: Oranlar yükseldi! Parası olanlar dikkat! Faiz artırım kararı... Bankalardan flaş faiz açıklaması: Oranlar yükseldi! Parası olanlar dikkat! Faiz artırım kararı...
Bankada parası olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrası bankaların mevduat faiz oranları da yükseldi. Bankada parası olanlar ve parasını değerlendirmek isteyenlerin sayısı da arttı. TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu. Bankaların faiz oranları sonrasında mevduat oranları araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 19.02.2021 00:14
Bankalardan flaş faiz açıklaması: Oranlar yükseldi! Parası olanlar dikkat! Faiz artırım kararı sonrasında bankaların alacağı kararlar yakından takip ediliyor. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 17,00 olarak kaldı. Bankada parası olanlar ve hazır parasını yatırımda kullanmak isteyenler ise mevcut durumu araştırmayı sürdürüyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Şubat 2021 toplantısı Naci Ağbal başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 17,00 olarak kaldı.
Ekonomistlerin büyük çoğunluğu faizde değişiklik beklemezken, bir kısmı da 75-100 baz puan aralığında bir artış bekliyordu. TCMB, Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısında faizi 475 baz puan, Aralık toplantısında faizi 200 baz puan artırmış, Ocak toplantısında ise değişikliğe gitmemişti.
BİR SONRAKİ TOPLANTI 18 MART'TA GERÇEKLEŞECEK
Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 11,23, 12 ay sonrası için yüzde 10,36 ve 24 ay sonrası için yüzde 9,36 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %14,97 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Toplantı sonrasında yapılan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri sınırlı kalırken, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler sürmektedir. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir.