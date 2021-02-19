Bankalardan flaş faiz açıklaması: Oranlar yükseldi! Parası olanlar dikkat! Faiz artırım kararı sonrasında bankaların alacağı kararlar yakından takip ediliyor. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 17,00 olarak kaldı. Bankada parası olanlar ve hazır parasını yatırımda kullanmak isteyenler ise mevcut durumu araştırmayı sürdürüyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...