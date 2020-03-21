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Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?

Resesyon nedir? Resesyon döneminde ekonomide ne olur? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü (Covid-19) vakaları artmaya devam ediyor. Ülkemizinde gündeminde bulunan corona virüsü salgını sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen ekonomi kuruluş ve bankalarından resesyon sesleri yükselmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından resesyon kelimesinin anlamı araştırılmaya başlandı. Peki, resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?

Giriş Tarihi: 21.03.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 10:24
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Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?

Resesyon nedir? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dünyada etkili olan corona virüsü salgını sonrası dünya ekonomisi etkilenmeye başladı. Küresel ekonomik resesyon riski sonrası "resesyon" kelimesinin ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı. Dünya ekonomisinin durağan konuma geçtiği ve küresel resesyon öngörülerinden söz ediliyor. Peki, resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur? İşte ayrıntılar...

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Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?

RESESYON NEDİR?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak isimlendirilir.

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Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?

RESESYON DÖNEMİNDE EKONOMİDE NE OLUR?

Üstüste üç çeyreklik dönemde, büyüme oranı sıfır ile %2 arasında kalırsa, resesyon (ekonomide durgunluk) tehlikesinden bahsedilmeye başlanır.

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Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?

Böylesi bir ortamda; ekonomi ivmesini kaybeder, talepte canlanma görülmez ve genel olarak bir karamsarlık havası egemendir. Büyüme oranındaki her 1 puanlık gerileme, 80-100 bin kişilik bir işsiz kitlesinin iş bulmasını engeller.

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Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?

Resesyon dönemlerinde, kapasite kullanım oranları %80'lerden 70'lere kadar, hatta daha da gerilere düşer. Üretimde reel olarak bir duraklama eğilimi mevcuttur. Bu dönemde, yatırım eğilimleri zayıflar, yeni iş kurmak isteyenler bile bir süre daha beklemeyi tercih ederler.