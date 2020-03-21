Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?

Resesyon nedir? Resesyon döneminde ekonomide ne olur? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü (Covid-19) vakaları artmaya devam ediyor. Ülkemizinde gündeminde bulunan corona virüsü salgını sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen ekonomi kuruluş ve bankalarından resesyon sesleri yükselmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından resesyon kelimesinin anlamı araştırılmaya başlandı. Peki, resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?

Giriş Tarihi: 21.03.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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