Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,72 değer kaybetti. Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü salgını sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Altın piyasasında, en düşük 311 bin 200 lira, en yüksek 315 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın kapanışında yüzde 2,07 artışla 314 bin liradan işlem gördü. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Mart canlı altın fiyatları...