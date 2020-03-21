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Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,72 değer kaybetti. Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü salgını sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Altın piyasasında, en düşük 311 bin 200 lira, en yüksek 315 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın kapanışında yüzde 2,07 artışla 314 bin liradan işlem gördü. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 11:21
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Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika... Dünyanın ve ülkemizin gündemine bulunan corona virüsü salgını sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 511,00 lira, Cumhuriyet altını 2.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Mart canlı altın fiyatları alış satış fiyatı...

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Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR_

İşte canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

ALTININ KİLOGRAMI 314 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi.

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Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında, en düşük 311 bin 200 lira, en yüksek 315 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 314 bin liradan tamamladı.

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Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 775 milyon 952 bin 142,33 lira, işlem miktarı ise 2.465,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 786 milyon 281 bin 113,10 lira oldu.