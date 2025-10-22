Rekor kıran sarı maden sert düştü! İslam Memiş tarih verdi: Altın 2027’de 5 haneli rakamları görecek!

22 Ekim 2025, Çarşamba

Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulamaya koyduğu yeni vergi tarifesi altın piyasasında rekorları da beraberinde getirdi. Dünyada bunlar yaşanırken Türkiye'de haftalardır yükseliş trendinde olan altın sert düştü. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ilerleyen aylarda da altında yükselişin yine devam edeceğini belirterek 2027 yılı için tarih vererek, 'Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Gram altında dört haneli rakamlar tarih olacak, artık beş haneli rakamlara alışma zamanı' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yeni vergi tarifesiyle birlikte dünyada altının rekor üstüne rekor kırdı. Küresel piyasada altın piyasasında dalgalanmalar devam ederken konu A Haber ekranlarında da tartışma konusu oldu. Canlı yayında konuşan İslam Memiş, Türkiye'de yükseliş trendinde olan altının sert düşüşü sonrası manipülasyon piyasası oluşturulduğunu söyleyerek 2027 için tarih verdi.

"5 YILDIR DÜZENLİ ALIM YAPILIYOR"

Çeşitli basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Merkez Bankası'nın altın alımı yaptığı iddialarını değerlendirerek, halihazırda 5 yıldır alımın düzenli olarak yapıldığını söyledi. Konuya ilişkin yatırımcılarla da konuştuğunu belirten Memiş, "Ben özellikle yatırımcılara her zaman şunu sordum: Arkadaşlar ne oldu? Savaş mı var? Yok. Herhangi bir ekonomik problem mi var? Yok. Peki neymiş? Merkez bankaları altın alımı yapıyormuş. 5 yıldan beri alıyor. Her ay düzenli olarak zaten yazıyoruz kimin ne kadar altın aldığını" ifadelerini kullandı.

ALTIN NİYE UÇTU NİYE ÇAKILDI? İSLAM MEMİŞ A HABER'DE AÇIKLADI
"RESMİ VERİLER DİKKATE ALINMALI"

Kulaktan dolma bilgilere değil resmi verilere bakılması gerektiğini belirten Memiş, şu ifadelere yer verdi:

Merkez Bankası'nın resmi böyle bir açıklaması var mı? Verileri geldi mi? Hayır. Kulaktan dolma şeyler bunlar. Ayrıca satması gayet doğal. Niye aldı ki? Turşusunu mu kuracak altının? İhtiyacı olduğu zaman satacak. Bu hafta piyasa haftası. Yarın saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Dalgalanmayı eşitlemek için satabilir, yatırım yapmak için satabilir. Cuma günü tekrar 81 vilayette 500.000 konut kampanyası başlayacak. Bunlar için TL'ye ihtiyacı olduğu için veya dövize ihtiyacı olduğu için satabilir. Gayet normal.

"Tek başına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın altın satması altın ons fiyatını nasıl etkiler?" sorusuna yanıt veren Memiş, sosyal medya eliyle manipülasyon piyasasının oluşturulmak istendiğini belirterek şöyle konuştu:

MANİPÜLASYON PİYASASI

En büyük bomba orada zaten. Şimdi az önce dedim ya, ortada bir şey yok, sudan bir şekilde 4.282 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böyle arkasından bakıyoruz. Dedim ki: Arkadaşlar, şöyle oturun, sırtınızı şöyle yaslayın sağlam bir yere, sadece ekranı izleyin. Teknik ve mantık olarak okunmuyor. Tabii sosyal medyada şöyle olacak, böyle olacak, grafikler çizdiler, hepsi çöp. Geçerliliği yok. Çünkü manipülasyon piyasası. Bir gün yükseltir, bir gün düşürür ama sonuca bak, manipülasyon. Daha sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Asya'da altın kuyrukları varmış, Avrupa'da altın kuyruk gümüş kuyrukları varmış. Pompaladılar, herkesi galeyana getirdiler, gaza getirdiler.

"BU YÜKSELİŞLERİN YÜZDE 90 SEBEBİ SOSYAL MEDYA"

Bundan sonra da geçen hafta bizim Kapalı Çarşı piyasasında euro gram altın 6.290, ondan sonra gram altın 6.300 lira seviyesini kırdı. Piyasada altın kalmadı. Rafineler altın yetiştiremiyor. Herkes çılgınlar gibi yine 2023 yılında gördüğümüz senaryoları görüyoruz. Biz de bir yandan mücadele ediyoruz. "Yahu bir sabır, bir şey yok, korkmayın, manipülasyon var." Biz de mücadele ediyoruz, gitmesinler, canları yanmasın diye. Zaten buradaki manipülasyonun sebebi insanlara altın fiyatları düşmeyecek algısını yerleştirmekti ve çok başarılı oldular. Ama bu yükselişlerin en büyük sebebi, %90'ı ne biliyor musunuz? Sosyal medya. Yani mesela örnek verelim, 1 trilyon dolar para kazandınız bu manipülasyonda, örnek verelim, 200-300 milyon dolar reklam parası verseniz ne yazar? Çok büyük kazandılar.

"ALTIN 5 HANELİ RAKAMLARI GÖRECEK"

Bunu ilk defa açıklıyorum bu stüdyolarda. Artık gram altını çok merak ediyorlarsa 2027 yılında Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Gram altın dört haneli rakamlar tarih olacak, artık beş haneli rakamlara alışma zamanı.

2027'YE DİKKAT! ALTIN 5 HANELİ RAKAMLARI GÖRECEK! İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ
Çünkü zaten niceliği değişmiyor. Bir de tersten düşünelim. 1 gramı 3.000 liraya alıyordun, 10 ay sonra 6.000 liraya alıyorsun. Seneye belki 10.000 liraya alacaksın. Altına zaten ulaşmak zor, imkansız hale gelecek. Ve ben her zaman söylerim, kitaplarımda da yazdım. Fiziki altına son sahip olan nesil biziz. Yani istesen de ulaşamıyorsun. Bakın bu da önemli bir şey. Geçen hafta Kapalı Çarşı'ya herkes hücum etti. Dünyada herkes hücum etti. Fiziki altın var mı? Yok. Ulaşmak için ne yaptılar? 11.500 dolar işçilik verdiler. Seneye ne olacak bu işçilik? 20-30 bin dolar.

