Rekabet Kurumu’ndan suçüstü! Ette ortak fiyat belirliyorlar

KANUN İHLALİ VAR

Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemeler kapsamında Rekabetin Korunması Hakkındaki 4054 Sayılı Kanun'un 4 ve 6'ıncı maddelerini ihlal ettiği ortaya çıktı. 4'üncü madde, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" hükmünü içeriyor.