Rekabet Kurumu'ndan suçüstü! Ette ortak fiyat belirliyorlar
Son dönemde artan şikayetlerle birlikte Rekabet Kurumu et fiyatlarını yakın markaja aldı. Kurum, 11 firmanın piyasayı manipüle ettiğini tespit etti. Pazarı paylaşan bu firmalar, arzı kısarak ortak fiyat belirleyip fiyatı artırıyorlar.
Sabah
Giriş Tarihi: 28.02.2024
06:22
Bir ayda dana karkas etin kilogram fiyatının 280 TL'den 315 liraya çıkmasıyla birlikte piyasada en ucuz olarak görülen yüzde 20 yağlı dana kıymanın kilogram fiyatı da 400 TL'yi aştı.
Et ve Süt Kurumu (ESK) bu artışın önüne geçmek ve piyasayı dengelemek için et ithalatını sürdürse de fiyat artışı durmadı. Et fiyatlarında son bir aydır yaşanan sert yükselişe karşı Rekabet Kurumu harekete geçti.
ARZI KISTILAR Son dönemde artan şikayetlerle birlikte et piyasasını yakın takibe alan kurum, yaptığı ön incelemeler neticesinde et sektöründeki 11 firmanın piyasayı manipüle ettiğini ortaya çıkardı.
Kurumun yaptığı araştırmalardan elde edilen bulgularda, 11 firmanın pazarı paylaşıp, arzı kısarak ortak fiyat belirlediği tespit edildi.
KANUN İHLALİ VAR Rekabet Kurumu'nun yaptığı incelemeler kapsamında Rekabetin Korunması Hakkındaki 4054 Sayılı Kanun'un 4 ve 6'ıncı maddelerini ihlal ettiği ortaya çıktı. 4'üncü madde, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" hükmünü içeriyor.