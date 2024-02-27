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EYT’yi kaçıranlar için Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK ve Bağ-Kur'lular için erken emeklilik yaş ve prim gün tablosu
2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lular için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından beklenen açıklama geldi. İşte açıklama ve detayları…
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:54Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:55