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Haberler Galeri EYT’yi kaçıranlar için Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK ve Bağ-Kur'lular için erken emeklilik yaş ve prim gün tablosu

EYT’yi kaçıranlar için Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK ve Bağ-Kur'lular için erken emeklilik yaş ve prim gün tablosu

2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lular için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından beklenen açıklama geldi. İşte açıklama ve detayları…

Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:55
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EYT’yi kaçıranlar için Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK ve Bağ-Kur’lular için erken emeklilik yaş ve prim gün tablosu

1999 yılı öncesi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilik haklarını kazandı. Bir kısım ise kademeli olarak gün sayılarını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak. Bu kararın ardından 2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lular erken emeklilikle ilgili düzenlemenin gelip gelmeyeceğine merak ediyordu. AK Parti MYK'sı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte detaylar…

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EYT’yi kaçıranlar için Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK ve Bağ-Kur’lular için erken emeklilik yaş ve prim gün tablosu

2000-2008 YILI SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLAN SSK VE BAĞ-KUR'LULAR ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK Mİ?

2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lular için yeni bir düzenlemenin gelip gelmeyeceğine ilişkin sorunun cevabı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geldi. İşte Bakan Işıkhan "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." şeklinde açıklamada buluntu.

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EYT’yi kaçıranlar için Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK ve Bağ-Kur’lular için erken emeklilik yaş ve prim gün tablosu

YAŞA GÖRE KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI!

Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. Kademeli emeklilikte çalışanlar daha erken emekli olma fırsatı yakalayabilir fakat bu emekliliğin maaşlarda düşüş gibi dezavantajları da bulunmaktadır.

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EYT’yi kaçıranlar için Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK ve Bağ-Kur’lular için erken emeklilik yaş ve prim gün tablosu

İşte sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları şu şekilde:

SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

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EYT’yi kaçıranlar için Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK ve Bağ-Kur’lular için erken emeklilik yaş ve prim gün tablosu

BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.