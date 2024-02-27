EYT’yi kaçıranlar için Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK ve Bağ-Kur’lular için erken emeklilik yaş ve prim gün tablosu

1999 yılı öncesi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilik haklarını kazandı. Bir kısım ise kademeli olarak gün sayılarını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak. Bu kararın ardından 2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lular erken emeklilikle ilgili düzenlemenin gelip gelmeyeceğine merak ediyordu. AK Parti MYK'sı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte detaylar…