Elektrikli araçlar için seyyar şarj istasyonu dönemi! Şarj biterse korkusu sona eriyor

Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan genç girişimciler, yenilikçi bir projeyi daha yatırıma dönüştürdü. Elektrikli araçların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan mobil şarj istasyonları, geçen ay İstanbul ve Ankara'da yola çıktı. Şarj istasyonu görevi gören özel araçlar, hem yolda şarjı biten hem de sabit istasyonlarda sorunla karşılaşan sürücülerin derdine derman oluyor.

Sabah Giriş Tarihi: 28.02.2024 06:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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