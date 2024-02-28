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Elektrikli araçlar için seyyar şarj istasyonu dönemi! Şarj biterse korkusu sona eriyor

Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan genç girişimciler, yenilikçi bir projeyi daha yatırıma dönüştürdü. Elektrikli araçların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan mobil şarj istasyonları, geçen ay İstanbul ve Ankara'da yola çıktı. Şarj istasyonu görevi gören özel araçlar, hem yolda şarjı biten hem de sabit istasyonlarda sorunla karşılaşan sürücülerin derdine derman oluyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 28.02.2024 06:35
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Elektrikli araçlar için seyyar şarj istasyonu dönemi! Şarj biterse korkusu sona eriyor

Elektrikli araç sürücülerinin talepleri ve geleceğin ihtiyaçları çerçevesinde harekete geçen gençler, "mobil şarj istasyonu" projesi ile 2 sene önce şirketleşti, geçen ay da özel üretim araçlarını yollara çıkardı.

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Elektrikli araçlar için seyyar şarj istasyonu dönemi! Şarj biterse korkusu sona eriyor

Şu an sadece sigorta şirketleri üzerinden hizmet veren mobil şarj istasyonlarının kısa süre içerisinde Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.

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Elektrikli araçlar için seyyar şarj istasyonu dönemi! Şarj biterse korkusu sona eriyor

YARIM SAATTE HIZLI ŞARJ İMKANI

Batarya hariç yerli ve milli imkanlarla üretilen sistem, yarım saatte araçları tamamen şarj edebiliyor. 1 ay önce başlayan hizmet kapsamında İstanbul'da 4, Ankara'da ise 2 adet mobil şarj istasyonu görev yapıyor.

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Elektrikli araçlar için seyyar şarj istasyonu dönemi! Şarj biterse korkusu sona eriyor

Yolda şarjı biten ya da sabit istasyonda sorunla karşılaşan vatandaşlar, sigorta şirketini arayarak mobil istasyon talep ediyor. Hızla bölgeye sevk edilen mobil istasyonlar, kısa sürede elektrikli aracın şarjını tamamen doldurabiliyor.

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Elektrikli araçlar için seyyar şarj istasyonu dönemi! Şarj biterse korkusu sona eriyor

7 kişilik çekirdek ekip tarafından hayata geçirilen proje kapsamında en büyük hedeflerden biri de istasyon sayısının az olduğu Doğu Avrupa'ya açılmak olarak ön plana çıkıyor.