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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Rapor parası ne zaman, hangi tarihte yatar 2020? e- Devlet rapor parası sorgulama ekranı... Rapor parası ne zaman, hangi tarihte yatar 2020? e- Devlet rapor parası sorgulama ekranı...
Rapor parası ne zaman, hangi tarihte yatar 2020? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rapor parası, hamilelik, iş kazası ve hastalık gibi durumlarda ödenen haktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yatırılan rapor ücreti PTT üzerinden çekilebiliyor. Rapor parası hesaplaması ise gayet kolay şekilde yapılabiliyor. İşte, Rapor parası ne zaman, hangi tarihte yatar 2020? e- Devlet rapor parası sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 01.12.2020 22:47 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 22:53
Rapor parası ne zaman, hangi tarihte yatar 2020? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 günden fazla iş göremezlik raporu alan ve hamilelik sürecini tamamlayan pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Rapor parası almaya hak kazananlar e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak, PTT üzerinden çekebilecek. İşte, rapor parası ne zaman, hangi tarihte yatar 2020? e- Devlet rapor parası sorgulama ekranı...
GALERİ DEVAM EDİYOR RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.
RAPOR PARASI NEDİR?
Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.
RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELER?
İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz.
Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.