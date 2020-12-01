Bağışıklığını güçlendirmek isteyenler havada kapıyor! Vücutta doping etkisi yapıyor hastalıklar kaçıyor...

Astım, bronşit, farenjit ve koah gibi durumlarda ya da eskiden olduğu gibi sedef egzamada kullanılan bir ürün. Bilinen bir yan etkisi yok. Ürünün veriliş şekline göre farklı toz halleri var. Toz halini genellikle balla karıştırarak günlük dozajı ayarlanır. Günde bir tatlı kaşığı şeklinde verilir. Sıvı halde kullanıcının kilosuna, yaşına uygun herhangi bir suya damlatılarak kullanılır.