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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bağışıklığını güçlendirmek isteyenler havada kapıyor! Vücutta doping etkisi yapıyor hastalıklar kaçıyor... Bağışıklığını güçlendirmek isteyenler havada kapıyor! Vücutta doping etkisi yapıyor hastalıklar kaçıyor...
Pandemi döneminde grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyenler için propolise talebi her geçen gün artıyor. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan propolise kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriciği özelliği olan ürünün fiyatı boyutuna ve türüne göre farklılık gösteriyor. Almak isteyenler için fiyatlar 10 ile 100 arasında değişiyor.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 20:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 20:17
Koronavirüs salgını sürecinde mevsimsel olarak grip ve soğuk algınlığından uzak kalmak isteyenler bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler propolise akın ediyor. Salgın sırasında vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle hastaneye gitmekten çekinenler bağıklık sistemini güçlendirmek için yeni yollar arıyor. Toz, kapsül ve sıvı halde satılan propolis, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Fiyatı ise ölçüsü ve türüne göre 10 ila 100 lira arasında değişebiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR VATANDAŞLAR O ÜRÜN İÇİN AKIN EDİYOR
Korona virüste vaka sayısının son dönemde yükselişe geçmesi ayrıca mevsimsel olarak grip ve soğuk algınlıklarının artması vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar propolise akın etti.
FİYATI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR
Toz, kapsül ve sıvı halde satılan propolis, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Fiyatı ise ölçüsü ve türüne göre 10 ila 100 lira arasında değişebiliyor.
Arı ürünleriyle tedavi uzmanı apiterapist Metin Yıldırım,
"Propolisin insan kullanımı için Osmanlı döneminde ilk etapta propolisi alkolde bekletip elde ettikleri sıvıyı sedef, egzama, vitiligo, ağız içi yaraları gibi durumlarda sürerek kullanmışlar. Saflaştırıldıktan sonra günümüz tıpında bağışıklık sistemi güçlendirici bazı ilaçların içerisinde bulunmakta. Standartdilize formu 21 tür bakteri, 9 çeşit mantar, 100'lerce virüs üzerinde etkili kapasiteye sahip dünyanın en güçlü doğal antibiyotiği olarak bilinir. Astım, bronşit, farenjit ve koah gibi durumlarda ya da eskiden olduğu gibi sedef egzamada kullanılan bir ürün. Bilinen bir yan etkisi yok. Ürünün veriliş şekline göre farklı toz halleri var. Toz halini genellikle balla karıştırarak günlük dozajı ayarlanır. Günde bir tatlı kaşığı şeklinde verilir. Sıvı halde kullanıcının kilosuna, yaşına uygun herhangi bir suya damlatılarak kullanılır.