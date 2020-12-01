4 Aralık BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM haftanın indirimli ürünler listesinde neler var? Fırsatlar kaçmaz...

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Salı ve Cuma günlerinin efsane indirimli ürünleri merak ediliyor. Bu hafta züccaciyeden, kışlık tekstil ürünlerine, temizlik malzemelerinden, teknoloji ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce üründe binlerce çeşit fırsat var. Her hafta yoğun ilgi gösterilen listede gelecek hafta da birbirinden sürpriz eşyalar yer alıyor. Kış mevsimine özel içlik, polar, atkı, bere, eldiven gibi kıyafetler raflardaki yerini alacak. İşte, 4 Aralık BİM Aktüel ürünler kataloğu...