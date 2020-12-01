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Haberler Galeri 4 Aralık BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM haftanın indirimli ürünler listesinde neler var? Fırsatlar kaçmaz...

4 Aralık BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM haftanın indirimli ürünler listesinde neler var? Fırsatlar kaçmaz...

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Salı ve Cuma günlerinin efsane indirimli ürünleri merak ediliyor. Bu hafta züccaciyeden, kışlık tekstil ürünlerine, temizlik malzemelerinden, teknoloji ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce üründe binlerce çeşit fırsat var. Her hafta yoğun ilgi gösterilen listede gelecek hafta da birbirinden sürpriz eşyalar yer alıyor. Kış mevsimine özel içlik, polar, atkı, bere, eldiven gibi kıyafetler raflardaki yerini alacak. İşte, 4 Aralık BİM Aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 23:16
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4 Aralık BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM haftanın indirimli ürünler listesinde neler var? Fırsatlar kaçmaz...

BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünleri satışa çıkıyor. BİM'de bu hafta; Fakir Filtre Kahve Makinesi, Katı Meyve Sıkacağı, Schwartz Saç Kesme Makinesi, Tefal 24 cm Tava, Lav Kilitli Saklama Kabı, temizlik ürünleri ve gıda ürünlerinde birçok indirimli fiyat yer alıyor. İşte 4 Aralık BİM indirimli ürünler...

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4 Aralık BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM haftanın indirimli ürünler listesinde neler var? Fırsatlar kaçmaz...
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4 Aralık BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM haftanın indirimli ürünler listesinde neler var? Fırsatlar kaçmaz...
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4 Aralık BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM haftanın indirimli ürünler listesinde neler var? Fırsatlar kaçmaz...
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4 Aralık BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM haftanın indirimli ürünler listesinde neler var? Fırsatlar kaçmaz...