RAMAZAN KOLİSİ 2023 Liste ve fiyatları | Tarım Kredi, Şok, BİM marketler tek tek açıkladı! 23 adet ürün 19 TL'ye geliyor!

Ramazan ayı için geri sayım başlarken ihtiyaç sahiplerinin bu süreçte erzak eksiklerini tamamlamak ve yardımcı olabilmek adına oluşturulan Ramazan kolileri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar hem koli içerisindeki ürün çeşitliliklerini hem de fiyatlarını araştırıyor. Zincir marketler peş peşe açıkladı. Buna göre 429,90 TL'lik 23'lü pakette ürünün tanesi 19 TL'ye tekabül etmiş oluyor. İşte 2023 Ramazan kolileri...