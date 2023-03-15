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Haberler Galeri RAMAZAN KOLİSİ 2023 Liste ve fiyatları | Tarım Kredi, Şok, BİM marketler tek tek açıkladı! 23 adet ürün 19 TL'ye geliyor!

RAMAZAN KOLİSİ 2023 Liste ve fiyatları | Tarım Kredi, Şok, BİM marketler tek tek açıkladı! 23 adet ürün 19 TL'ye geliyor!

Ramazan ayı için geri sayım başlarken ihtiyaç sahiplerinin bu süreçte erzak eksiklerini tamamlamak ve yardımcı olabilmek adına oluşturulan Ramazan kolileri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar hem koli içerisindeki ürün çeşitliliklerini hem de fiyatlarını araştırıyor. Zincir marketler peş peşe açıkladı. Buna göre 429,90 TL'lik 23'lü pakette ürünün tanesi 19 TL'ye tekabül etmiş oluyor. İşte 2023 Ramazan kolileri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 16:42
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RAMAZAN KOLİSİ 2023 Liste ve fiyatları | Tarım Kredi, Şok, BİM marketler tek tek açıkladı! 23 adet ürün 19 TL’ye geliyor!

Ramazan kolisi nasıl alınır sorusunun cevabı araştırılıyor. Hayır sahibi vatandaşlar Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere hazır erzak paketlerini ulaştırarak destek oluyorlar. Marketlerin 2023 yılı için 229.90 TL, 349.99 TL, 429.90 TL'ye varan fiyatlarla sunduğu Ramazan kolileri 12 ve 24 ürün şeklinde oluşuyor. Peki 2023 Ramazan koli fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte market market liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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RAMAZAN KOLİSİ 2023 Liste ve fiyatları | Tarım Kredi, Şok, BİM marketler tek tek açıkladı! 23 adet ürün 19 TL’ye geliyor!

Tarım Kredi Market 2023 Ramazan kolisi fiyatını ve içeriklerini paylaştı.

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RAMAZAN KOLİSİ 2023 Liste ve fiyatları | Tarım Kredi, Şok, BİM marketler tek tek açıkladı! 23 adet ürün 19 TL’ye geliyor!

FİYAT: 320 TL

İçinde 12 adet gıda bulunuyor.

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RAMAZAN KOLİSİ 2023 Liste ve fiyatları | Tarım Kredi, Şok, BİM marketler tek tek açıkladı! 23 adet ürün 19 TL’ye geliyor!

MİGROS Bereket Paketi 2023

FİYAT: 429,90 TL

İçinde 23 adet gıda bulunuyor.

Lezzet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg

Abalı Ayçiçek Yağı 1 L

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg

Söke Un 1 Kg

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu İrmik 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Ezogelin Çorbası 74 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Tiryaki Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G

Dr.Oetker Puding 98 G

MarmaraBirlik Lüks Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

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RAMAZAN KOLİSİ 2023 Liste ve fiyatları | Tarım Kredi, Şok, BİM marketler tek tek açıkladı! 23 adet ürün 19 TL’ye geliyor!

MİGROS Bereket Paketi 2023

FİYAT: 229,90 TL

İçinde 12 adet gıda bulunuyor.

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg

Abalı Ayçiçek Yağı 1 L

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg

Söke Un 1 Kg

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Spaghettİ Makarna 500 G

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 G

Doğuş Tiryaki Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G