16 Mart 2023, Perşembe
Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkes çembere girdi! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzünlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından başvuru süreci devam ediyor. Hak kazanan vatandaşların başvuruları sonrasında emeklilik maaşları için de detaylar netleşti. Eksik primi olanlar ise tamamlamak için harekete geçti. Prim borçları için "EYT'ye özel SGK prim borcu kredisi" adı altında kredi imkanı sunulmaya başlandı. Peki, EYT düzenlemesinde son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 08:46
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