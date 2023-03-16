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Haberler Galeri Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkes çembere girdi! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik

Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkes çembere girdi! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzünlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından başvuru süreci devam ediyor. Hak kazanan vatandaşların başvuruları sonrasında emeklilik maaşları için de detaylar netleşti. Eksik primi olanlar ise tamamlamak için harekete geçti. Prim borçları için "EYT'ye özel SGK prim borcu kredisi" adı altında kredi imkanı sunulmaya başlandı. Peki, EYT düzenlemesinde son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 08:46
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Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkes çembere girdi! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik için detaylar netleşti. SGK, Bağ-Kur ve prim borcu olduğu için emekli olamayanlarında yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanıyor. Borçlanma ile prim gün sayısını tamamlamak isteyenler harekete geçti. Bu süreçte kamu ve özel bankalar, SGK'ya ödeme kabul edilebilir prim borcu olan çalışanlar için EYT kredisi kullandırmaya başladı. Böylelikle eksik primi olanlara emeklilik yolunu açacak detaylar netleşti. Hal böyle olunca, "EYT kredisi için hangi şartlar gerekiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, eksik primi olan için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkes çembere girdi! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik

Söz konusu krediye başvuracak çalışanların emekliliğe esas SGK prim borçlanmasına ilişkin dokümanını ibraz etmesi yeterli olacak. Ziraat Bankası hâlihazırda bu krediyi devreye alırken, diğer kamu bankaları ve özel bankaları da devreye girecek. Hem kullanılan krediyle peşin ödeme avantajı yakalanacak, hem de emekli maaşından taksitler halinde borcun ödenmesi imkânı elde edilebilecek.

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Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkes çembere girdi! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik

İŞVERENİN HESABINA YATACAK

Emeklilik için eksik primlerin tamamlanması, borçlanma, EYT kredisi, kıdem tazminatı desteğine ilişkin merak edilen 6 sorunun yanıtı şöyle:

1 - Kıdem tazminatı desteği çalışanın mı işverenin mi hesabına yatacak, başvuru için hangi belgeler gerekiyor?

Kamu ve özel bankalarca kullandırılacak kıdem tazminatı desteği işverenin hesabına yatacak. Kredi Garanti Fonu teminatlı kıdem tazminatı desteğinde uygulanacak faiz oranı ve ödemelerin adresi netleşti. Kıdem desteği işverenin hesabına yatacak. Kıdem tazminatı kredi desteğinde 24 aya kadar kredi faiz oranı Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) + 2.24 (dün itibariyle yüzde 10.32) aydan uzun vadelerde ise TLREF + 3 (yüzde 11.32) olarak belirlendi. Firmaların, çalışanların SGK ayrılış bildirgeleri ile barkotlu hizmet dökümünü bankalara ibraz etmesiyle kredi başvuruları başlamış olacak.

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Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkes çembere girdi! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik

2 - Emeklilik için prim günü eksiğimi kapatmak için silinen Bağ-Kur borçlarını satın alabilir miyim?

Mayıs 2021 öncesi silinen Bağ-Kur borçları ihya (canlandırma) yapılabilir. Ancak silinen sürenin tamamının alınması zorunluluğu bulunuyor. Silinen bu sigortalılık süreleri asgari ücret üzerinden (1 gün asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında) ödenerek ihya edilebiliyor. Bu işlem için günlük en az 115 lira ödenmesi gerekiyor. Yapılandırma yasasında silinen prim günlerinin satın alınmasına yönelik bir taksit imkânı bulunmuyor.

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Detaylar açıklandı, eksik primi olana derman olacak! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkes çembere girdi! Kısmi, 3600 ve 5400 günle emeklilik

3 - Çalışma sürem ve prim günüm emeklilik için yeterli. Bağ-Kur borcumun dondurulmuş olması emekliliğime engel mi?

SGK'nın emekli aylığı bağlaması için talepte bulunanların kendi sigortalılığı nedeniyle prim borcunun olmaması zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle Mayıs 2021 sonrası prim borçlarının yatırılması gerekiyor. Dondurulan süreler emekliliğe engel değil. Yürürlüğe giren yapılandırma yasası kapsamında isteğe bağlı sigorta, topluluk sigorta primi başta olmak üzere SGK'ya olan borçların uygun koşullarda ödenmesi imkânı bulunuyor.