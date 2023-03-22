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Haberler Galeri Genel Af YOLDA mı, çıkacak mı 2023? 7.Yargı paketi af nedir, içeriğinde hangi maddeler var?

Genel Af YOLDA mı, çıkacak mı 2023? 7.Yargı paketi af nedir, içeriğinde hangi maddeler var?

"Genel af yolda mı son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yeni Yargı paketinin ne zaman yasalaşacağı ve yürülüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Mahkum ve mahkum yakınlarının genel af beklentileri günlerdir devam ederken, TBMM'ye sunulan 7. yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Söz konusu yargı paketinde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, Genel af çıkacak mı 2023? 7. Yargı Paketi içeriği nedir, hangi maddeler var? İşte, genel af son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:53
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Genel Af YOLDA mı, çıkacak mı 2023? 7.Yargı paketi af nedir, içeriğinde hangi maddeler var?

7. Yargı Paketi hakkında detaylar sıklıkla gündeme getiriliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde 120 bin mahkum açık cezaevlerinden izne gönderilmişti. Yedinci yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Düzenlemeye göre çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi yapılacak. Öte yandan 7. Yargı Paketi'nde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, Genel af çıkacak mı, ne zaman 2023? İşte, 7. Yargı Paketi'nin maddeleri....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genel Af YOLDA mı, çıkacak mı 2023? 7.Yargı paketi af nedir, içeriğinde hangi maddeler var?

GENEL AF NEDİR?

Tüm dünyayı etkisi alan pandemi sebebiyle yaklaşık olarak 120 bin mahkum izne gönderilmişti. Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur (TCK m.65/1). Genel af tüm suçları kapsayacak şekilde çıkarılabileceği gibi belirli bazı suçları kapsayacak şekilde de çıkarılabilir. Genel af, yargılaması devam eden davaları ve kesinleşmiş cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran bir yasama işlemidir.

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Genel Af YOLDA mı, çıkacak mı 2023? 7.Yargı paketi af nedir, içeriğinde hangi maddeler var?

GENEL AF KİMLERİ KAPSAMAZ?

Anayasa kapsamında genel ve özel affın çıkarılmadığı tek suç ormanlara karşı işlenen suçlardır. Ormanı yakmak, daraltmak veya yok etmek amacıyla işlenen tüm suçlar af kapsamının dışında değerlendirilmektedir. Ayrıca bütün Terör suçları af kapsamında değerlendirilmemektedir.

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Genel Af YOLDA mı, çıkacak mı 2023? 7.Yargı paketi af nedir, içeriğinde hangi maddeler var?

7. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ/MADDELERİ

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan paketin içerisinde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Konutta 'çat-kapı' haciz uygulaması kalkıyor

*Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.

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Genel Af YOLDA mı, çıkacak mı 2023? 7.Yargı paketi af nedir, içeriğinde hangi maddeler var?

*Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.

*İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.