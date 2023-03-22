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Genel Af YOLDA mı, çıkacak mı 2023? 7.Yargı paketi af nedir, içeriğinde hangi maddeler var?
"Genel af yolda mı son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yeni Yargı paketinin ne zaman yasalaşacağı ve yürülüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Mahkum ve mahkum yakınlarının genel af beklentileri günlerdir devam ederken, TBMM'ye sunulan 7. yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Söz konusu yargı paketinde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, Genel af çıkacak mı 2023? 7. Yargı Paketi içeriği nedir, hangi maddeler var? İşte, genel af son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:49Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:53