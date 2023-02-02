Rakamlara göz atın! Sosyal yardım alanların maaşları peş peşe açıklandı! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası...
Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım ödemeleri için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarında yapılan maaş artışı sonrasında birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Diğer yandan doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi sosyal yardım ödemelerinin başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte zamlı sosyal yardım ödemeleri için son dakika gelişmeler!
Giriş Tarihi: 02.02.2023
11:27 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
11:28
Ocak ayının gelmesinin ardından birçok kalemde maaşlarda değişim yaşandı. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan düzenleme sonrasında sosyal yardım programı kapsamında yer alan ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağını duyurdu. e-Devlet üzerinden başvuruları tamamlanacak sosyal yardım ödemelerinin miktarları merak ediliyor. İşte, güncel zamlı sosyal yardım ödeme tutarları!
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65 YAŞINI AŞANLAR
Sosyal güvencesi olmayan yaşlıların yardımına 65 yaş aylığı yetişiyor. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısı 4387 gösterge rakamıyla çarpılarak ve yüzde 5 ek ödeme ilave edilerek hesaplanıyor. Memur maaş katsayısının yüzde 30 artmasıyla aylığın tutarı bin 536 liradan bin 997 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa bu desteğe başvurulabiliyor.
EVDE YAKININA BAKANLAR
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de memur maaş katsayısındaki artışın yansımasıyla Şubat'tan itibaren 4 bin 336 lira olarak ödenmeye başlanacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.
ENGELLİLER
Memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artışla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseliyor. Bu aylıktan da artık hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanlar yararlanacak.
ENGELLİ YAKINLARI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 226 lira ödenirken, bu tutar bin 594 liraya çıkıyor. Bu destek de hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan az olanları kapsıyordu. Bu gelir sınırı yeni asgari ücretle 2 bin 835 liraya yükseldi.