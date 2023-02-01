ZAMLI evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 1 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama!

"Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusu arama 1 Şubat itibarıyla sorgulanmaya başladı. Memur maaş katsayısına göre belirlenen söz konusu ödemelere gelecek yeni zam oranı belli oldu. Maaşlar her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Destekten faydalananlar şubat ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, "Şubat ayı evde bakım maaşı yatıımı, ne kadar oldu?" İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi...