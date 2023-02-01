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Haberler Galeri ZAMLI evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 1 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama!

ZAMLI evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 1 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama!

"Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusu arama 1 Şubat itibarıyla sorgulanmaya başladı. Memur maaş katsayısına göre belirlenen söz konusu ödemelere gelecek yeni zam oranı belli oldu. Maaşlar her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Destekten faydalananlar şubat ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, "Şubat ayı evde bakım maaşı yatıımı, ne kadar oldu?" İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Giriş Tarihi: 01.02.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 13:46
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ZAMLI evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 1 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama!

Emekli ve memur maaşlarına uygulanan yüzde 30 zam oranının ardından sosyal destek ödemeleri yeniden güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşlarının değiştiğini açıkladı. Düzenli olarak evde bakım maaşını alan vatandaşlar, Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, "2023 şubat evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" İşte, zamlı evde bakım maaşı hakkında detaylar...

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ZAMLI evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 1 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı tutarı, asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak duyurulmasının ardından merak konusu oldu.Evde bakım maaşı, 2022 Temmuz ayından bu yana aylık 3 bin 336 TL olarak hesaplara yattı.

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ZAMLI evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 1 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama!

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2022 yılında 3.336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı 2023 yılındaki yeni tutarı 4.337 TL'ye çıktı.

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ZAMLI evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 1 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama!

2023 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 30 OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" ifadesini kullandı.

Enflasyon rakamları sonrasında belirlenen zam oranında güncelleme yapan Erdoğan, refah payını da ekleyerek memur ve emekli maaşlarında zam oranını %25 seviyesine çekmişti. Tekrar memur ve emekli zammıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni oranın yüzde 30 olduğunu duyurdu.

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ZAMLI evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 1 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama!

ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat itibarıyla başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor.