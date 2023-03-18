18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rakamlar şekillendi, e Devlet'ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Rakamlar şekillendi, e Devlet'ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım alan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere Ocak ayında bir çok kalemde maaşlar güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin zamlı şekilde hesaplara yattığını açıkladı.Yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. İşte, konuya dair detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 08:48
  • 1
  • 19
Rakamlar şekillendi, e Devlet’ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım ödemelerinden yararlananlara son dakika müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" açıklamasının ardından güncel sosyal yardım ödeme miktarları merak ediliyor. Bir çok kalemde değişen ödemeler için detaylar merak ediliyor. İşte, sosyal yardım ödemeleri için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Rakamlar şekillendi, e Devlet’ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşlı ve Engelli Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" dedi.

  • 3
  • 19
Rakamlar şekillendi, e Devlet’ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

  • 4
  • 19
Rakamlar şekillendi, e Devlet’ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1.536 TL'den 1.997 TL'ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, "Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.226 TL'den 1.594 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL'den 2.392 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 19
Rakamlar şekillendi, e Devlet’ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1.226 TL'den 1.594 TL'ye yükseldiğini bildirdi.