Rakamlar şekillendi, e Devlet’ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım ödemelerinden yararlananlara son dakika müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" açıklamasının ardından güncel sosyal yardım ödeme miktarları merak ediliyor. Bir çok kalemde değişen ödemeler için detaylar merak ediliyor. İşte, sosyal yardım ödemeleri için son gelişmeler!