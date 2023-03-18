HaberlerGaleriRakamlar şekillendi, e Devlet'ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
Rakamlar şekillendi, e Devlet'ten başvurulacak! Sosyal yardım alanlara müjde geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
Sosyal yardım alan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere Ocak ayında bir çok kalemde maaşlar güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin zamlı şekilde hesaplara yattığını açıkladı.Yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. İşte, konuya dair detaylar...