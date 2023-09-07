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Haberler Galeri Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT'li emekliye yatacak! Emekliye müjde sabah 07.30'da geldi! 8.000, 9.000, 10.000 TL...

Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT'li emekliye yatacak! Emekliye müjde sabah 07.30'da geldi! 8.000, 9.000, 10.000 TL...

Emekli vatandaşların gündemini meşgul eden promosyon ödemelerine dair güncellemeler Eylül ayı itibarıyla geldi. Emekliler için oldukça önemli olan promosyon ödemeleri ve kampanyaları neredeyse her ay güncelleniyor. Bu güncellemelerle birlikte emekliler, bankaların sunduğu yeni promosyon tekliflerini inceleme fırsatına sahip oluyorlar. Promosyonlar, emeklilere ek gelir sağlamalarına ve finansal rahatlık elde etmelerine yardımcı oluyor. İşte güncellenen yeni rakamlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 07:58
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Emekliye müjde sabah 07.30’da geldi! Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT’li emekliye yatacak! 8.000, 9.000, 10.000 TL...

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulandı. Diğer yandan bankalar emekli maaşlarına yapılan artış sonrasında promosyon ödemelerinde güncelleme gerçekleşti. Bu güncellemelerle birlikte emekliler, bankaların sunduğu yeni promosyon tekliflerini inceleme fırsatına sahip oluyorlar. Promosyonlar, emeklilere ek gelir sağlamalarına ve finansal rahatlık elde etmelerine yardımcı oluyor. İşte bankaların güncel promosyon ödeme miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye müjde sabah 07.30’da geldi! Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT’li emekliye yatacak! 8.000, 9.000, 10.000 TL...

Garanti BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerini 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL ve 7.500 TL olarak duyurdu. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan her 500 TL harcamada 1.000 TL bonus verilecek.

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Emekliye müjde sabah 07.30’da geldi! Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT’li emekliye yatacak! 8.000, 9.000, 10.000 TL...

Denizbank: Denizbank, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) grubu için mobil uygulamayı indiren herkese maaşa göre 6.000 TL ila 10.000 TL arasında promosyon sunuyor.

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Emekliye müjde sabah 07.30’da geldi! Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT’li emekliye yatacak! 8.000, 9.000, 10.000 TL...

Akbank: Akbank, emekli maaşlarına göre promosyon miktarlarını 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL ve 7.000 TL arasında değişen şekillerde sunuyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 TL harcama taahhüdü verenlere 1.500 TL ekstra promosyon sağlanacak.

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Emekliye müjde sabah 07.30’da geldi! Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT’li emekliye yatacak! 8.000, 9.000, 10.000 TL...

Fibabanka: Fibabanka, emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerini 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL ve 7.500 TL olarak belirledi.