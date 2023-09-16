16 Eylül 2023, Cumartesi
Tarım Kredi Market yarın bitiyor! Tost Peyniri 149.90 TL, Gezen Tavuk Yumurtası 36.50 TL, TKS ayran 3.70 TL, Siyah Zeytin 76.00 TL …
Tarım Kredi Market'de indimin bitmesine son 2 gün kaldı. Tost Peyniri, Gezen Tavuk Yumurtası, TKS ayran, siyah zeytin ve daha yüzlerce ürünü indirimli etiketi ile satışa sunan market fiyatları baştan aşağı güncellemeye hazırlanıyor. İşte Tarım Kredi indirim kataloğu tam liste…
Giriş Tarihi: 16.09.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 15:47
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