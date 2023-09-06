HaberlerGaleriEmekli maaşına %65'lik zam oranı geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur'lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...
Emekli maaşına %65'lik zam oranı geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur'lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...
Emekli ve memur zammı beklentileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle şekillenmeye devam ediyor. TÜİK tarafından kesinleştirilen 2 aylık enflasyon verisi, 2023 yılı için Orta Vadeli Program kapsamında açıklanan yüzde 65 enflasyon tahmini sonrasında hesaplamalar güncelleniyor. Bu veriler ışığında, gözler emekli ve memur zammı hesaplamalarına çevrildi. Emeklilere ve memurlara Ocak 2024'te yapılacak zam oranları, enflasyon tahminlerinin yanı sıra ekonomik koşullar dikkate alınarak uygulanıyor. İşte, emekli maaş hesaplaması!