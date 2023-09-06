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Haberler Galeri Emekli maaşına %65'lik zam oranı geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur'lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...

Emekli maaşına %65'lik zam oranı geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur'lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...

Emekli ve memur zammı beklentileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle şekillenmeye devam ediyor. TÜİK tarafından kesinleştirilen 2 aylık enflasyon verisi, 2023 yılı için Orta Vadeli Program kapsamında açıklanan yüzde 65 enflasyon tahmini sonrasında hesaplamalar güncelleniyor. Bu veriler ışığında, gözler emekli ve memur zammı hesaplamalarına çevrildi. Emeklilere ve memurlara Ocak 2024'te yapılacak zam oranları, enflasyon tahminlerinin yanı sıra ekonomik koşullar dikkate alınarak uygulanıyor. İşte, emekli maaş hesaplaması!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 17:25
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Emekli maaşına %65’lik oran geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur’lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...

Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisi için Ocak zammı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program, memurlar ve emekliler için Ocak zammının yanı sıra enflasyon farkı ödemesi yapılacağını ortaya koydu. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre belirlenecek olan bu fark ödemeleri, memurlar ve emekliler için mali anlamda olumlu bir gelişme olarak görülüyor. İşte emekli maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşına %65’lik oran geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur’lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...

İŞTE 6 AYLIK ORAN

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammını, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hafta başında açıklanan veriler Temmuz-Ağustos artışını yüzde 19.44 olarak göstermişti. OVP'deki tahminine göre ise bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

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Emekli maaşına %65’lik oran geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur’lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...

İYİLEŞTİRME HAZIRLIĞI

Emekliler kesin zam oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Emeklilere iyileştirme hazırlıkları da başladı. İyileştirme Ocak ayında maaşlara yansıtılabileceği gibi, bu tarih beklenmeden ara zam şeklinde de yapılabilecek. Burada seyyanen zam ya da oransal artış formülleri gündemde. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de artırılması söz konusu olabilecek.

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Emekli maaşına %65’lik oran geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur’lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...

Bu yılın Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.40 çıkmıştı. 14.60 puanlık ek iyileştirmenin bu orana eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 30'a yükseltilmişti. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

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Emekli maaşına %65’lik oran geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur’lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...

Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle ise taban aylık ödemesinde bir iyileştirme daha yapılmış, en düşük ödeme 7 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında da yüzde 19.77 çıkan zam oranı yüzde 25'e yükseltilmişti.