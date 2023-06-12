12 Haziran 2023, Pazartesi
Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla maaşlar tek tek hesaplandı! Emekli maaş zammı yeni oran geldi! İntibak formülü, refah payı artışı...
Emeklinin maaşına Temmuz ayında zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanan yeni rakamlar ışığında hesaplamalar değişti. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak açıklanmıştı. Haziran ayında açıklanacak enflasyon verisi ile maaş hesaplamaları netleşmiş olacak. "Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanacak konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:19
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