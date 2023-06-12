Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla maaşlar tek tek hesaplandı! Emekli maaş zammı yeni oran geldi! İntibak formülü, refah payı artışı...

Emekli ve memur maaşları için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enfasyon oranları ışığında maaşlara yapılacak zam oranı güncellendi. En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının ardından gözler emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Kademeli artış konusunun masaya gelebileceği ifade ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde 5 aylık enflayon oranı yüzde 15,26 oranında çıktı. Hal böyle olunca,"Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar!