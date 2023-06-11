11 Haziran 2023, Pazar
EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...
EYT düzenlemesi sonrasında yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Düzenleme ile milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. SSK ve Bağ-Kur'lular arasında prim eşitlemesi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, onaylanması halinde 5 yıllık indirim söz konusu olacak. Yeni düzenlemeden en az 1 milyon kişinin yararlanacağı tahmin edilirken düzenlemeye ilişkin detaylar da netleşmeye devam ediyor. Yeni Meclis'in görevine başlamasının ardından ekonomi konularının tek tek çözülmesi bekleniyor. İşte, 2000 sonrasına kademeli emeklilik tablosu...
Giriş Tarihi: 11.06.2023 19:03
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