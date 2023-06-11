EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...

EYT düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Düzenlemeyi kıl payı kaçıranlar için ise yeni düzenleme sinyalalleri verildi. Yapılan EYT düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşarken tek bir yıl, ay hatta gün farkı ile bu tarihi kaçıran kişiler de oldu. Yeni emeklilik sisteminde bazı esnekliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. İşte, EYT düzenlemesi ile 2000 sonrasına son dakika gelişmeler!