Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 85 milyonun cebine yansıyacak | Merak edilenler yanıt buldu: İşte masadaki yeni asgari ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın günü toplanıyor. Asgari ücrete 2002 yılından bu yana yapılan artış oranı yüzde 264,3 olurken Temmuz ayında yapılacak ara zam 85 milyon vatandaşın cebine yansıyacak. Bu artış toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerindeki ücretler başta olmak üzere tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor.