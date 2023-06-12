12 Haziran 2023, Pazartesi
Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 85 milyonun cebine yansıyacak | Merak edilenler yanıt buldu: İşte masadaki yeni asgari ücret
Milyonlar 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 13 Haziran Salı günü yapacak. Milyonlarca çalışanın gelirini artıracak yeni zam oranını belirleyecek. Asgari ücret kaç lira olacak? Hangi rakamları değiştirecek? Vergi muafiyeti nasıl kullanılacak? İşte masadaki yeni asgari ücret ile merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:00
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