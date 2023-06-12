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Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 85 milyonun cebine yansıyacak | Merak edilenler yanıt buldu: İşte masadaki yeni asgari ücret

Milyonlar 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 13 Haziran Salı günü yapacak. Milyonlarca çalışanın gelirini artıracak yeni zam oranını belirleyecek. Asgari ücret kaç lira olacak? Hangi rakamları değiştirecek? Vergi muafiyeti nasıl kullanılacak? İşte masadaki yeni asgari ücret ile merak edilenler...

Sabah
Giriş Tarihi: 12.06.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:00
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Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 85 milyonun cebine yansıyacak | Merak edilenler yanıt buldu: İşte masadaki yeni asgari ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın günü toplanıyor. Asgari ücrete 2002 yılından bu yana yapılan artış oranı yüzde 264,3 olurken Temmuz ayında yapılacak ara zam 85 milyon vatandaşın cebine yansıyacak. Bu artış toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerindeki ücretler başta olmak üzere tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor.

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Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 85 milyonun cebine yansıyacak | Merak edilenler yanıt buldu: İşte masadaki yeni asgari ücret

Yeni asgari ücretle birlikte, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, Bireysel Emeklilik Kesintisi başta olmak üzere birçok gelir, sosyal destek kalemi de artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türk-İş, TİSK heyeti katılacak.

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Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 85 milyonun cebine yansıyacak | Merak edilenler yanıt buldu: İşte masadaki yeni asgari ücret

Birinci toplantıda bugün net 8 bin 506 lira (brüt 10 bin 8 lira) olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor.

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Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 85 milyonun cebine yansıyacak | Merak edilenler yanıt buldu: İşte masadaki yeni asgari ücret

Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor. Asgari ücrete yapılacak zammın asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor.

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Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 85 milyonun cebine yansıyacak | Merak edilenler yanıt buldu: İşte masadaki yeni asgari ücret

Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette ikinci zam başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle: