EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yıl arası...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Yasa için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Pek çok farklı sistem üzerinden çalışmalar yürütülürken, EYT için yeni bir formülün ortaya çıktığı bilgileri geliyor. Ortaya atılan yeni sisteme göre, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. EYT son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT için son gelen açıklamalar ve formüller...