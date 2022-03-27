27 Mart 2022, Pazar
EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yıl arası...
3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmaların sonuna gelinirken, gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. EYT konusunda yapılan çalışmalar sonrasında bir formül daha ortaya çıktı. Buna göre, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. Bu süreçte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenlemenin hangi aşamada olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT için son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.03.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 21:43
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