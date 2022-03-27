27 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yıl arası...

EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yıl arası...

3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmaların sonuna gelinirken, gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. EYT konusunda yapılan çalışmalar sonrasında bir formül daha ortaya çıktı. Buna göre, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. Bu süreçte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenlemenin hangi aşamada olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 21:43
  • 1
  • 12
EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yıl arası...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Yasa için çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Pek çok farklı sistem üzerinden çalışmalar yürütülürken, EYT için yeni bir formülün ortaya çıktığı bilgileri geliyor. Ortaya atılan yeni sisteme göre, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. EYT son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT için son gelen açıklamalar ve formüller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yıl arası...

EYT İÇİN YENİ FORMÜL: KADINLARDA 20, ERKEKLERDE 25…

Çeşitli alternatifler üzerine çalışmalar sürerken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni formülde yaşa bakılmadan emekli edilebilecek.

  • 3
  • 12
EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yıl arası...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili Ak Parti ve Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. EYT konusu oldukça ince eleyip sık dokunulurken, sorunun önümüzdeki süreçte meclise gelerek çözülmesi planlanıyor.

  • 4
  • 12
EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yıl arası...

Burada emeklilik için belli başlı şart bulunuyor.

  • 5
  • 12
EYT için yeni formül: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! Kadın ve erkeklerde 20,25 yıl arası...

Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesi uzun vadeli sigorta kollarında çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl prim gününü tamamlamış olmak.